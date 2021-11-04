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Kocaköy Kaymakamı Kasman, evlat nöbetindeki ailelerle bir araya geldi Kocaköy Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulkadir Umut Kasman: "Terör örgütü ve terör kaybedecek, annelerimiz kazanacaktır"

İHA

Kocaköy Kaymakamı Kasman, evlat nöbetindeki ailelerle bir araya geldi Kocaköy Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulkadir Umut Kasman: "Terör örgütü ve terör kaybedecek, annelerimiz kazanacaktır"

Diyarbakır'ın Kocaköy İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulkadir Umut Kasman, HDP il binası önünde 794 gündür evlat nöbetinde olan ailelere destek ziyaretinde bulunarak Kur'anı Kerim hediye edip karanfil verdi.
Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin HDP Diyarbakır il binası önündeki evlat nöbeti 794'üncü gününde de sürerken, Kocaköy Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulkadir Umut Kasman, evlat nöbetindeki aileleri ziyaret etti. HDP il binası önünde aileler tarafından karşılanan Kaymakam Kasman, burada ailelerle tek tek görüştükten sonra çadıra geçip anne ve babalara Kur'anı Kerim hediye edip karanfil verdi.

"Annelerimizin her daim yanında olacağımıza söz veriyoruz"
Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Kaymakam Kasman, evlat hasretinin acıların en büyüğü olduğunu söyledi. Kaymakam Kasman, "3 Eylül 2019'da elleri öpülesi annelerimizin başlatmış olduğu ve günbegün artan, adeta çığ gibi büyüyen annelerimizin evlatlarına kavuşma eylemine destek vermek üzere burada toplanmış bulunmaktayız. Bizler biliyoruz ki evlat hasreti, acıların en büyüklerinden biridir. Allah annelerimize en kısa zamanda evlatlarına kavuşmayı nasip etsin. Bizler bunu umut ediyoruz ve bunun için dua ediyoruz. Kocaköy ilçesi olarak tüm dinamikleri ve paydaşlarıyla annelerimizin her daim yanında olacağımıza söz veriyoruz. Terör örgütü ve terör kaybedecek, annelerimiz kazanacaktır" dedi.
Bir süre ailelerle görüşen Kaymakam Kasman ve beraberindeki daha sonra bölgeden ayrıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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