Evlat nöbetindeki ağabey, kardeşini HDP ve PKK'dan istiyor

Çocukları terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlattığı evlat nöbeti 794'üncü gününe girdi. Kardeşi Mahsum'un terör örgütü PKK tarafından 17 yaşındayken zorla dağa kaçırıldığını belirten Serdar Yıldız, kardeşini HDP ve PKK'dan istediğini söyledi.

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 794’üncü gününde de devam ediyor. Diyarbakır'da 2015 yılında 17 yaşındayken dağa kaçırılan kardeşi için eylemde olan ağabey Serdar Yıldız, kardeşinden gelecek güzel bir haber için nöbete devam ediyor. Kardeşinden 2015 Aralık ayının 20’sinden bugüne hiç haber alamadıklarını kaydeden Yıldız, "Kardeşim terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırıldı. Bunun sorumlusu olan siyasi uzatışı HDP kardeşimi PKK’ya teslim etti. 3 yıla yakındır burada eylemdeyiz ve eylemdeki kararlılığımızda devam ediyor. Eylemdeyiz diye yıprandığımız sanmasınlar, biz burada kaldıkça daha da çok büyüyoruz ve gelecek nesilleri koruyoruz. Kardeşimde bir an önce buraya dönmesini teslim olmasını istiyorum” dedi.

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