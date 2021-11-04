Pişirmede kullanılan yağlar denetim altında

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi güvenli gıda, hijyenin sağlanması, bilinçli, sağlıklı beslenme ve doğru üretim çalışmaları konularında işletmeleri bilgilendirerek denetlemeye devam ediyor.

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, kent genelinde yağ pişirme işlemi yapan balıkçılar, halka tatlıcılar ve pastane imalathanelerinde, fastfood üretim sürecinde bulunan yağların, kullanım ömürlerine ilişkin denetim gerçekleştirdi. Ölçüm cihazıyla yağların yapılarındaki bozulmaların kontrol edildiği denetimde ekipler, yağlarda kızartma sonrası oluşan kanserojen maddelerin oluşma yüzdesi ölçülerek yağın kullanılabilirliği tespit ediyor. Ekipler, 'Toplam polar madde' ile ilgili yönetmeliklerde belirtilen kanserojen maddelerin oluşma limit sınır değerlerin aşıldığı durumlarda işletme sahiplerini ikaz ediyor.

Büyükşehir Belediyesinin, vatandaşların sağlıklı gıdaya ulaşması için kent genelinde denetimlerine devam edeceği öğrenildi.

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