Vali Karaloğlu, engelli öğrencilerle bir araya geldi

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu eşi Sevim Karaloğlu ile Türkiye Beyazay Derneği Diyarbakır Şubesi tarafından engelliler için düzenlenen programa katıldı.

Kayapınar Engelsiz Yaşam Merkezinde düzenlenen programa Karaloğlu ailesinin yanı sıra, Kayapınar Kaymakamı Ünal Koç ve eşi Ayşegül Koç, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı M. Hayrullah Akyıldız, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muzaffer Akçam, Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı Müdürü Ramazan Çetinyamaç ile Türkiye Beyazay Derneği Diyarbakır Şube Başkanı Nezihe Kent katıldı. Engelli öğrencilerin halk oyunu gösterisi ile başlayan program, dengbej eşliğinde söylenen türkülerle devam etti. Renkli görüntülere sahne olan programda, Vali Karaloğlu eşi Sevim Karaloğlu ile birlikte öğrencilerle yakından ilgilendi. Öğrencilerle gerçekleştirilen sohbetin ardından yaşam merkezini gezen Karaloğlu, yetkililerden verilen eğitimlerle ilgili bilgi aldı.

Program sonunda Türkiye Beyazay Derneği Diyarbakır Şube Başkanı Nezihe Kent tarafından Vali Karaloğlu ve eşi Sevim Karaloğlu’na engelli öğrencilerin eğitimleri sırasında yapmış oldukları deri kemer ve çanta hediye edildi.

Türkiye Beyazay Derneği öğrencilerinin haftanın 5 günü eğitim gördüğü Kayapınar Engelli Yaşam Merkezinde resim, müzik, halk oyunu kurslarının yanı sıra geri dönüşüm ve özel eğitim dersleri de veriliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.