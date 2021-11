Evlat nöbetindeki bir aile daha çocuğuna kavuşuyor 

Emrah KIZIL/DİYARBAKIR, (DHA)İÇİŞLERİ Bakanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda terör örgütü PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan 2 örgüt mensubundan birinin evlat nöbetinde bulunan ailesi Özlem ve Mehmet Görmez çifti, çocuğunu görebilmek için Habur Sınır Kapısı´nın bulunduğu Şırnak´ın Silopi ilçesine gitti. Baba Görmez, "Evlat nöbetine başladığım andan itibaren bu anı bekliyordum. Temennim diğer ailelerin de benim gibi evlatlarına kavuşması" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, terör örgütü PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan 2 örgüt mensubundan birinin ailesinin Diyarbakır HDP il binası önünde evlat nöbetini sürdüren Görmez ailesi olduğunu açıklamasının ardından, anne Özlem ve baba Mehmet Görmez, Habur Sınır Kapısı´nın bulunduğu Şırnak´ın Silopi ilçesine doğru yola çıktı. Oğulları Halil İbrahim için 13 Mart 2020´den bu yana HDP il binası önünde evlat nöbetini sürdüren çift, işlemlerinin tamamlanmasının ardından oğullarıyla buluşturulacak.

'BU ANI BEKLİYORDUM'

Baba Görmez, evlat nöbetine başladığı günden bu yana beklediği bir an olduğunu ifade ederek, "İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu´nun paylaşımı sonrasında güvenlik güçleriyle Silopi´ye geldik. Çocuğumu bir an önce görmek istiyorum. Zaten evlat nöbetine başladığım andan itibaren bu anı bekliyordum. Temennim diğer ailelerin de benim gibi evlatlarına kavuşması" dedi.

'OĞLUMA KAVUŞACAĞIM GÜNÜN HAYALİYLE YAŞIYORDUM'

Anne Özlem görmez ise gittiği günden beri evladının hasretini çektiğini belirterek, "Ona bir an önce sarılmak, öpmek istiyorum. Diğer annelerin de benim gibi evlatlarına sarılmasını diliyorum. Oğluma kavuşacağım günün hayaliyle yaşıyordum" diye konuştu.DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Emrah KIZIL

2021-11-04 20:59:41



