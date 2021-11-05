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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tugay müzik Eurovision'da Türkiye'nin adayı oldu

İHA

Tugay müzik Eurovision'da Türkiye'nin adayı oldu

Türkiye'de Eurovision adaylarından birisi olan Belçikalı Türk popçu Tugay Müzik gündemde yer aldı. Ünlü popçu, “Küçüklüğümden beri müziğe olan ilgim ve sevgim hiçbir zaman bitmedi. Eurovision adaylar arasında daha önce Hadise içinde teklifler oluşmuştu. Bu sene tekrar Türk bir sanatçının gündemde olması bizi mutlu etti" dedi.
Belçika'da doğmuş olan Türk popçunun Eurovision adayları arasında yer alması herkesi heyecanlandırdı. Çok heyecanlı olduğunu belirten ünlü popçu, “Eurovision elbette ki her şarkıcının hayalidir. Tabii ki benim hayallerimden birisi de buydu. Aslen Belçika'da doğmuş olsam bile ülkemi Eurovision içerisinde yer alan başarılı sanatçılar arasında temsil etmeyi çok istiyorum. Belçika'da bir Türk olarak tanınan bir sanatçı olsam da Türkiye'de aday olmam oldukça gurur verici oldu. Şimdiden bu kategoride yarışmak için şarkı hazırlamaya başladım. İngilizce bir şarkı hazırlıyorum ancak şarkımın içerisinde Türkçe sözlere de yer vereceğim, oldukça heyecanlıyım” şeklinde konuştu.
Eurovision yarışmasında genç bir popçunun yer alması da şimdiden Türk halkını heyecanlandırdı. Tugay müzik olarak bilinen ünlü popçu “Ben 1990 senesinde Belçika'da doğdum. Genel olarak hayatımın çoğunluğunda müzik ile uğraşıyorum. Şarkıcılık küçük yaşlardan itibaren ilgi duyduğum bir alandı. İlk olarak 7 yaşında müziğe başladım. Hatta ilk olarak bu alanda ilahi söylemiştim. Daha sonra kendimi bu alanda geliştirmeyi başardım ve farklı tarzlarda müziğe yer verdim. Doğduğum andan itibaren müzik sevgisi daima içimde yer aldı” diye konuştu.

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