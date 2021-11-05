Evlat nöbetinde 33'üncü kavuşma



Emrah KIZILSelim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için HDP İl Başkanlığı binası önünde evlat nöbeti tutan Görmez ailesi de oğulları Halil İbrahim Görmez'e kavuştu. Böylece, evlat nöbetinde çocuklarına kavuşan aile sayısı 33 oldu.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Komutanlığı ve Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı İkna Süreci Uzmanlarınca, ikna çalışmaları sonucunda terör örgütü PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan 2 kişiden Halil İbrahim Görmez, Diyarbakır'da ailesi ile bir araya geldi. Böylece evlat nöbetinde çocuklarına kavuşan ailelerin sayısı 33'e yükseldi. 2021 yılında güvenlik güçlerine teslim olan teröristlerin sayısı ise 174'e çıktı.

13 Mart 2020'den beri HDP İl Başkanlığı binası önünde eylem yapan Mehmet ve Özlem Görmez, buluşma sırasında duygu dolu anlar yaşadı. 2013'ten beri oğlunu görmediğini belirten Özlem Görmez, emeği geçenlere teşekkür ederek "Onlar, bizi sevindirdi. Allah da onları sevindirsin. Bütün Diyarbakır annelerine sesleniyorum; gelin, yavrularımızı, kuzularımızı kurtlara teslim etmeyelim. Bütün çocuklara sesleniyorum; gelin, annelerinizi sevindirin" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Emrah KIZIL, Selim KAYA

2021-11-05 11:57:08



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