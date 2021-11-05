Evlat nöbetinde 33'üncü kavuşma (2)



EVLATLARINA KAVUŞTULAR, DİĞER AİLELERİ ZİYARET ETTİLER

Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutarken terör örgütü PKK tarafından kaçırılan oğulları Halil İbrahim'e kavuşan Görmez ailesi, diğer aileleri çadırda ziyaret etti. Görmez ailesi alkışlarla karşılanırken, diğer aileler teröre tepki gösterdi.

'BİR TANE ÇOCUK BİLE DAĞDA KALMAYANA KADAR GİTMEYECEĞİZ'

Oğluna kavuştuğu için mutlu olduğunu belirten Özlem Görmez, "8 yıl evladıma hasret kaldım. Bugün hasret sona erdi. Ne olur, hepiniz evinize gelin. Zorluk içinde, perişan haldeler. Evlatlarımızı bize geri verin. Tüm annelere sesleniyorum; gelin kuzularımızı, kurtlardan kurtaralım. Kuzularımızı, kurtlara teslim etmeyelim. Oğlum çok zorluk çekmiş. 'Oğlum yaşlanmışsın, saçların beyazlamış' dedim. 'Anne, sen biliyor musun, ben ne çektim' dedi. Buradayız, gitmeyeceğiz. Bir tane çocuk bile dağda kalmayana kadar gitmeyeceğiz. Sadece evlatlarımızı istiyoruz" dedi.

'8 YILDIR OĞLUMDAN HABER ALAMIYORUM'

Kars'tan gelip oturma eylemi yapan Rahime Taşçı ise 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Faruk´tan 8 yıldır haber almadığını ifade ederek, "Oğlumun sağ olup olmadığını bilmiyorum. Oğlum, sen de gel. Seni çok özledim, baban da çok özledi. Allah'ını seversen gel, artık" diye konuştu.

Burak EMEKSerdar SUNAR DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Serdar SUNAR

2021-11-05 15:40:09



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