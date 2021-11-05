Başkan Beyoğlu, kırsal mahallelerde vatandaşlarla buluştu

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, son 2 buçuk yılda yapılan hizmetlerle çehresi değişen yerleşim yerlerinden olan Karacadağ bölgesindeki Develi Mahallesi'nde vatandaşların davetine katıldı.

AK Parti Bağlar İlçe Başkanı Ahmet Maruf Demir ile birlikte geldiği mahallede vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Beyoğlu, cuma namazını mahalle camisinde kıldıktan sonra köy evinde kurulan yer sofrasında vatandaşlarla beraber yemek yiyerek sohbet etti. Mahalle içi yollar ve ulaşım sorunundan su taşkınlarına karşı inşa edilen menfez köprülere kadar tüm talep ve beklentilerinin yerine getirildiğini belirten mahalleliler, bu durumdan son derece memnun olduklarını ifade ederek Başkan Beyoğlu'na teşekkür etmek amacıyla bu organizasyonu düzenlediklerini dile getirdi.

"Halka hizmet etmeyi hakka hizmet olarak gören bir anlayıştan geliyoruz " diyen Başkan Beyoğlu ise vicdanı bir sorumlulukla hareket ederek ilk günkü heyecanla yola devam ettiklerini vurgulayarak, gösterilen teveccühten dolayı Develi Mahallesi sakinlerine teşekkür etti.

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