DİSMEK kursu terapi oldu

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin 74 farklı branşta açtığı mesleki kurslarda eğitimler devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları (DİSMEK), her yaş grubundan Diyarbakırlılara yönelik verdiği mesleki eğitim ve kişisel gelişim kursları yoğun ilgi görüyor. Her yaştan her kesimden katılımın olduğu kurslarda yer alanlardan biri olan kursiyer Birgül İzci, yakalandığı kanserden DİSMEK kursuna devam ederek elde ettiği motivasyon desteğiyle kurtuldu. Hastalık sürecinde moralini yüksek tutmak için evde oturmak yerine dışarı çıkması gerektiği tavsiyesi alan İzci, arkadaşlarının önerisiyle DİSMEK’ in Giyim Üretim Teknoloji kursuna başladı. Bir yandan eğitim alan İzci, diğer yandan salgın hastalık döneminde maske üretiminden ihtiyaç sahiplerine giysi desteğine kadar birçok işte gönüllü olarak çalıştı. Hastalığının ilk günlerinde kız kardeşinin vefat haberini aldığını aktaran İzci, bu dönemde yaşadığı üzüntü nedeniyle hastalığının kötü huylu tümöre dönüştüğünü ve kendisine Sarkom kanseri teşhisi konulduğunu kaydetti. Hastalık sürecinde kendini yatağa atmak yerine dışarı çıkmaya karar verdiğini dile getiren İzci, kursun adeta bir tedavi sürecine dönüştüğünü aktardı.

Kursun moral ve motivasyon açısından kendisine büyük katkı sağladığını ifade eden İzci, “Ben kendimi yatağa atabilirdim ki bu da benim en doğal hakkımdı. Ağır bir tedavi geçiriyordum. Ama kendimi yatağa atmak yerine buraya geldim. Buradaki arkadaşlarımın hepsi birbirinden iyi insanlar. Kemoterapi gördüğüm günleri tekrar yaşamamak için moralimi yüksek tutuyorum” dedi.

Eğitimlerini tamamladıktan sonra usta öğretici olmak istediğini kaydeden İzci, kendisi gibi hasta insanlarla yakından ilgileneceği günün hayalini kurduğunu aktardı.

