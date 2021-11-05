Diyarbakır’ın fethine katılan iki sahabenin adı bulvarlarda yaşatılacak

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, çevre yollarına Sultan Sasa ve Halid Bin Velid adını verdi.

Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır’ın ilk Müslüman Valisi Sultan Sasa ile Diyarbakır’ın fethine katılan İslam ordusunun büyük komutanlarından Halid Bin Velid’in adlarını yeni yapılan bulvarlara verme kararı aldı.

Bu kapsamda, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan Şanlıurfa Yolu ve Elâzığ Bulvarı’nı birbirine bağlayan 12,8 kilometrelik batı çevre yoluna Sultan Sasa’nın adı verildi. Şanlıurfa Yolu’nu Mardin yoluna bağlayan 29,8 kilometrelik doğu çevre yoluna ise Halid Bin Velid’in adı verildi.

İslam ordularının Diyarbakır'ı fethi sırasında yaralanan ve Hz. Ömer tarafından Diyarbakır'a vali olarak atanan Sultan Sasa bin Sahvan El Abdi, fetihten 6 ay sonra Diyarbakır’da şehit oldu. Büyük İslam Komutanı Halid Bin Velid ise , İslam Ordularıyla beraber 1382 yıl önce Diyarbakır’ın fethinde yer almıştı.

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