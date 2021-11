Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Aslan, evlat nöbetindeki ailelerle buluştu Turgut Aslan: “Terör örgütlerinin hain emelleri, sizin bu kararlı duruşunuz karşısında parçalanacaktır”

Çeşitli temas ve incelemelerde bulunmak üzere Diyarbakır’a gelen, 15 Temmuz hain darbe girişiminde gazi olan eski Terörle Mücadele Daire Başkan ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı eski 1'inci Sınıf Emniyet Müdürü Turgut Aslan, evlat nöbetindeki aileleri ziyaret ederek, destek verdi.

15 Temmuz hain darbe girişiminde gazi olan eski Terörle Mücadele Daire Başkanı ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olan Gazi 1'inci Sınıf Emniyet Müdürü Turgut Aslan, Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Dr. Hüseyin Aşkın ile birlikte çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde 795 gündür evlat nöbetinde olan aileleri ziyaret etti.



“Terör örgütlerinin hain emelleri, sizin bu kararlı duruşunuz karşısında parçalanacaktır”

Ailelerle tek tek görüşen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Aslan burada yaptığı konuşmada, “Yarınların umudu, Allah’ın izniyle insanlığa hayat veren değerli annelerimiz. Bu necip milletin birliğine, beraberliğine darbe vurmaya çalışan terör örgütünün elindeki yavrularınızı kurtarmak için başlattığınız bu ulvi duruşunuzda, her daim yanınızda olduğumuzu hissettirmek için aranıza katıldım. Emin olun ki tüm terör örgütlerinin hain emelleri, sizin bu kararlı duruşunuz karşısında parçalanacaktır. Milletimiz de tüm benliğiyle, yanınızda olmaya devam edecektir” dedi.



“Dilerim bütün anneler evlatlarına bir an önce kavuşur”

Bir ailenin bugün evladına kavuşmasından mutluluk duyduğunu belirten Aslan, “Evlatlarınızın, yürekleri yanan tüm annelerin çağrısına ve sıcaklığına dönmelerini temenni ediyorum. Evlatlarınızla, devletimize güvenmeleri çağrımı paylaşıyorum. Bugün duydum ki bir anne evladına kavuştu ve sizin adınıza çok sevindim. Dilerim bütün anneler evlatlarına bir an önce kavuşurlar” diye konuştu.



Gaffar Okkan Anıtını ziyaret etti

Yapılan konuşmaların ardından Aslan ve beraberindekiler daha sonra HDP il binası önünden ayrılarak Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde hain saldırı sonucu şehir olan eski Diyarbakır Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan’ın saldırıya uğradığı yerdeki anıtı ziyaret ederek dua edip Fatiha okudu.

Bir süre burada bekleyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Aslan’a, çevrede ziyareti izleyen bir kadın elindeki Ali Gaffar Okkan’ın fotoğrafını sallayarak selam verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.