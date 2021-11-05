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15 Temmuz gazisi Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Aslan'dan HDP önündeki ailelere ziyaret

DHA

15 Temmuz gazisi Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Aslan'dan HDP önündeki ailelere ziyaret


Emrah KIZIL-Selim KAYA/DİYARBAKIR,(DHA)FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde başından vurularak  ağır yaralanan ve gazi olan eski Terörle Mücadele Daire Başkanı ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turgut Aslan, beraberinde İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın ile Diyarbakır'da HDP İl binası önünde 795 gündür evlat nöbetini sürdüren ailelere destek ziyaretinde bulundu. Aslan, tüm terör örgütlerinin hain emellerinin annelerin bu kararlı duruşu karşısında parçalanacağını söyledi. 
15 Temmuz darbe girişiminde başından vurularak gazi olan Eski Terörle Mücadele Daire Başkanı ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turgut Aslan, Diyarbakır'a gelerek, beraberinde İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın ile HDP il binası önünde 795 gündür evlat nöbetini sürdüren ailelere destek ziyaretinde bulundu. Bir süre ailelerle sohbet eden Aslan, burada yaptığı konuşmada, "Bu necip milletin birliğine, beraberliğine darbe vurmaya çalışan terör örgütünün elindeki evlatlarınızı kurtarmak için başlattığınız bu ulvi duruşunuzda, her daim yanınızda olduğumuzu hissettirmek için aranıza katıldım" dedi.
'UMARIM YAKINDA HEPİNİZ EVLATLARINIZA KAVUŞURUSUNUZ'
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Aslan, tüm terör örgütlerinin hain emellerinin, annelerin bu kararlı duruşu karşısında parçalanacağını ifade ederek, "Milletimiz de tüm benliğiyle, yanınızda olmaya devam edecektir. Evlatlarınızın, yürekleri yanan tüm annelerin çağrısına ve sıcaklığına dönmelerini temenni ediyorum. Cennet anaların ayakları altındadır. Hepsinin ellerinden öpüyorum. Diyarbakır'a gelip de buraya gelmemek olmaz. Aranızda bulunmaktan çok mutluyum. Bugün de bir annenin evladına kavuştuğunu öğrendim. Çok sevindim. Umarım yakında hepiniz evlatlarınıza kavuşursunuz. Allah'a emanet olun" diye konuştu.
HDP önündeki ziyaretin ardından Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Aslan, İl Emniyet Müdürü Aşkın'la birlikte, 24 Ocak 2001'de düzenlenen terör saldırısında şehit olan Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'ın anıtını ziyaret ederek, dua etti. Ziyaret sırasında bazı vatandaşlar Şehit Emniyet Müdürü Okkan'ın fotoğrafını göstererek duaya eşlik etti. 
FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Emrah KIZIL, Selim KAYA
2021-11-05 17:24:02

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