Afetlerin görünmez kahramanları ve sporcular, küresel ısınmaya dikkat çekmek için Güneydoğu'nun çatısında buluştu

Güneydoğu Anadolu Bölgesinin en yüksek dağı olan Mereto'ya tırmanış düzenleyen sporcular, Batman'ın Sason ilçesinde bulunan ve 2 bin 973 metre yükseklikteki dağın zirvesine çıkarak küresel ısınmaya dikkat çekti.

İklim değişikliğinin gözle görünür hale geldiği son yıllarda dağcı ekibi, küresel ısınmaya dikkat çekmek amacıyla Mereto Dağının zirvesine doğru harekete geçti. Sason Belediye Başkanı Mehmet Şafi Yavuz'un katkılarıyla sabah saat 10.00'da yola çıkan 4 kişilik ekip, Didosk sporcusu Fırat Akyüz eşliğinde, AFAD Eğitmeni Mehmet Turgut Tayuzak, AFAD gönüllüsü İshak Pulgat ile ANDA Batman gönüllüsü Melek Işık birlikte yol aldı. Yaklaşık 5 saat süren zorlu tırmanışın ardından zirveye ulaşan ekip küresel ısınmaya dikkat çekmek amacıyla açıklama yaparak hatıra fotoğrafı çektirdi. Ardından 3 saatte iniş yaparak zirveye çıkmayı başaran gönüllüler yaklaşık 8 saat sonunda zirveyi yaşamanın sevinciyle bölgeden ayrıldı.



"Bizler doğayı kirlettikçe, geleceğimizi karartıyoruz"

Küresel ısınmaya dikkat çekmek için Mereto Dağına çıktığını vurgulayan AFAD Eğitmeni Mehmet Turgut Tayuzak; "Çocuklarımıza güzel bir gelecek bırakmak istiyorsak doğaya sahip çıkmak ve dünyamızda beraber yaşam sürdürdüğümüz canlıların yaşama haklarına saygı duymamız gerekiyor, yoksa kaybedecek olanlar biz insanlar olacağız, bizler doğamızı kirlettikçe geleceğimizi karartıyoruz" dedi.



"Doğa ile savaşan insan her zaman kaybetmiştir"

Diyarbakır Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (DİDOSK) sporcusu ve Diyarbakır UMKE Gönüllüsü dağcı Fırat Akyüz ise "2 bin 973 metre rakımda olan Mereto Dağı zirvesine 8'inci çıkışım. Muş, Diyarbakır, Batman ve Bitlis'e kuşbakışı bir yer, geçen yıl 5 bin 137 metre irtifadaki Ağrı Dağı zirvesine çıktım, Mereto Dağı zirvesi de muhteşem seyir görselliği ile Ağrı Dağı zirvesini andırıyor ve çok heybetli bir dağ. Doğa her zaman bizimle mücadele halindedir, eğer kazanırsak kaybedeceğiz. Doğanın mücadeleyi kazanması için destek olmalı ve buna paralel olarak da küresel ısınmayı durdurmak için farkındalık oluşturmalıyız. Aksi takdirde bugün ve geleceğimiz büyük tehdit altında olacaktır" diyee konuştu.

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