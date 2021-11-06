Çermik’te tamamlanan yolun açılışı yapılacak

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediyesinin Çermik ilçesinde yapımı tamamlanan grup mahalle ve mahalle yollarının açılışını yapacak.

Büyükşehir Belediyesi, ilçelerin grup mahalle ve mahalle yollarına bin 200 kilometre yol yapım hedefiyle açtığı 2021 asfalt sezonunda çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, kırsal mahalleleri birbirine, ilçelere ve kent merkezine bağlamak için sürdürdüğü çalışmalar kapsamında, Çermik’te 147 kilometre uzunluğundaki yolu tamamladı. Çermik’te 29 milyon lira harcamayla asfalt, stabilize, yama, reglaj, şarampol açılması, hendek açılması, sanat yapıları, hafriyat, yol açma, büz, menfez çalışmaları yürüten yol yapım ekipleri, toplamda 147 kilometre yol asfaltladı. Vali Karaloğlu, toplam 18 bin nüfusun yararlanacağı 3 grup ve 22 mahalle yolunun açılışını 8 Kasım Pazartesi gerçekleştirecek. Açılış yapılacak yerler arasında bulunan 7.8 kilometrelik Sinek yolu tarihi ve turistik amaçla kullanılması nedeniyle bölge halkının faydalanması açısından büyük önem taşıyor.



İki şelale arasında doğa yürüyüşü

Vali Karaloğlu, Çermik’te ilk olarak tarihi ve turistik açıdan önem arz eden ve onarımı Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan YabanardıŞeyhandede şelaleleri arasında yapılacak doğa yürüyüşüne katılacak. Belediye hizmet binası, sokak sağlıklaştırma ve yurt binası çalışmalarını da denetleyecek Vali Karaloğlu, açılışın ardından esnaf ziyareti yapacak ve vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini dinleyecek.

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