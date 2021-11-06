Karasinek üreme alanları ilaçlanıyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığını tehdit eden ve belirli hastalıkların önüne geçmek amacıyla karasinek ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, sonbahar mevsiminde hava ısısının düşmesi nedeniyle güneş alan bölgelere ve ortam ısısının yüksek olduğu kapalı alanlarda karasineklerin üremesini engellemek amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Larva mücadelesi yürüten ekipler ahırlar, çöp konteynerleri, çöp biriktirme alanları, gıda üretim ve sunum yerleri, lokanta, restoran gibi kapalı iç mekânlarda karasineklere yönelik ilaçlama çalışmaları yürütüyor. Çalışmalarda Dünya Sağlık Örgütünün önerdiği ve Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılan ilaçlar kullanılıyor.

Sağlık İşleri Daire Başkanlığının, toplum sağlığını korumak amacıyla karasinek ürediği, beslendiği, barındığı ve dinlendiği tüm alanlarda kalıcı etkili ilaçlar kullanılarak mücadelesini sürdüreceği kaydedildi.

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