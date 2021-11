Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği, Türkkan'ı kınadı

Şeyhmus ÇAKAN/DİYARBAKIR, (DHA)TÜRKİYE Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Diyarbakır Şube Başkanı Reşit Can, PKK terör örgütü tarafından 1997 yılında şehit edilen İsa Gümren´in ağabeyi Tahir Gümren´e Bingöl´de İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın küfürlü saldırısını, bütün şehit aileleri ve gazilere yapılmış gibi gördüklerini söyledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl'de esnafı ziyaret sırasında, çobanlık yaparken şehit olan İsa Gümren´in ağabeyi Tahir Gümren, "Bu kadına inanmayın, bu kadın beni mahkemeye verdi, ben bunun yüzünden cezaevine gireceğim" diyerek tepki gösterdi. Daha sonra İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan ise boynuna sarıldığı Gümren'i bir süre dinledi ve ardından kendisine küfretti. Bingöl Emniyet Müdürlüğü´ne giden Gümren, Türkkan hakkında şikayetçi oldu.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Diyarbakır Şube Başkanı Reşit Can, "Vatanımızın bütünlüğü, milletimizin birliği ve beraberliği için hayatını gözünü kırpmadan feda eden şehitlerimizin, aziz hatıralarına, bizlere emanet yakınlarına saygısızlık edenleri öncelikle yüce Milletimiz asla unutmayacaktır" dedi.

'TÜRKKAN MİLLETVEKİLLİĞİNDEN İSTİFA ETMELİ'

Can, ülkenin kurulmasında asli unsur olan şehitlerin verdiği bedel sayesinde milletvekili olan Lütfü Türkkan'ı derhal milletvekilliğinden istifa etmesini talep ettiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Aziz şehitlerin kanlarıyla kurulan Meclisin teröre destek verenlerle, şehidimizin emaneti olan yakınlarına ağza alınmayacak şekilde küfretme hadsizliği, alçaklığı ve terbiyesizliğine cüret etme cesaretini gösteren, seviyesiz, insani değerleri hiçe sayan duyarsız, hiçbir milletvekili istemiyoruz. Şehit Aileleri ve Gaziler olarak her kim terör sevici, eli kanlı bebek katillerini destekleyen siyasi parti ile temasa geçip, iş tutarsa her daim bizler gibi vatanperverleri karşısında görecektir."DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Şeyhmus ÇAKAN

2021-11-06 19:52:38



