Kelebekler, Hevsel Bahçeleri'ne yumurta bırakıyor 



Selim KAYAEmrah KIZIL/ DİYARBAKIR, (DHA)-DİYARBAKIR'da UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan 7 bin yıllık Hevsel Bahçeleri, 200 civarında kuş türünün yanı sıra farklı türden kelebeklere de ev sahipliği yapıyor. Mezopotamya Kolotisi (Colotis fausta), Sarı azamet (Colias Colias croceus), Küçük Beyazmelek (Pieris rapae), Sultan (Danaus chrysippus) ve Dicle Güzeli ((Junonia orithya) gibi endemik kelebek türleri, özellikle sonbaharda nesillerini sürdürmek için bölgeye yumurta bırakıyor.

Diyarbakır Kalesi'nin yanında yer alan 3 bin hektarlık UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Hevsel Bahçeleri, 200 civarında kuş türünün yanı sıra farklı türden kelebeklere de ev sahipliği yapıyor. Hevsel Bahçeleri'nin bulunduğu Dicle Vadisi'nde kelebekler, nesillerini sürdürmek için yumurta bırakıyor. Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kılıç, kelebeklerin besin zincirinin en alt halkası olduğu için büyük bir önem arz ettiğini söyledi.

'DİCLE VADİSİ ÇOK BÜYÜK BİR ÖNEME SAHİP'

Kelebeklerin mevsim itibarıyla yumurta bırakma faaliyeti içerisinde bulunduğunu belirten Kılıç, "Dicle Vadisi, özellikle canlılar için çok büyük bir öneme sahip. Memeliler, kuşlar, sürüngenler, eklembacaklılar burada büyük bir çeşitlilik gösteriyor. Bu mevsimde özellikle bir canlanma var. Kimileri göç etti, kimileri de kışı geçirmek üzere yumurta bırakıyor. Bunlardan özellikle rengarenk giysileriyle kelebekler çok revaçta. Hem günlük hem de yumurta bırakma faaliyetleri var" dedi.

'YUMURTALARINI BIRAKMA TELAŞI İÇİNDELER'

Bölgedeki biyoçeşitliliğe dikkati çeken Prof. Dr. Kılıç "Özellikle bölgemizde Sarı azamet, Küçük beyazmelek, Sultan, güzel renkleriyle göze çarpıyor. Aynı zamanda yine kelebekler içinde buraya has olan Mezopotamya kolotisi ve Dicle Güzeli özellikle üreme davranışlarıyla bölgemize renk katıyor. Tabii bunların faaliyeti; kuşları ve diğer canlıları da etkiliyor. Bunlarla besleniyorlar. Bir yaşam savaşı, bir hayatta kalma mücadelesi var. Aynı zamanda yumurtalarını bırakma telaşı var. Bizim yaşamımıza da önemli katkıları var. Bölgedeki biyoçeşitlilik, tarımdaki ve bitkisel çeşitliği sağlıyor. Bunlara saygı göstermemiz lazım" dedi.

'DİCLE VADİSİ KİRLETİLMEMELİ'

Hevsel Bahçeleri ile Dicle Vadisi'nin asla kirletilmemesi gerektiğine işaret eden Kılıç, şunları söyledi:

"Dicle Vadisi'ni korumamız lazım. Bulunduğumuz mekan; bir kuş ve doğa cennetini andırıyor. O yüzden hepimize görev düşüyor. Birey olarak, tarımda çalışan çiftçi olarak, sanayici olarak, hepimiz bu çeşitliliği korumak zorundayız. Burada kirliliğin önüne geçmemiz lazım. Bu canlıları sonraki nesillere, çocuklarımıza, torunlarımıza bırakmamız önem arz ediyor. Bu koruma çalışmalarıyla olur. Bizim Hevsel'i koruma gibi bir mecburiyetimiz var. Bu olağanüstü bir öneme sahip. Pek çok yerde bu çeşitliliği görebilmek için insanlar, yüzlerce kilometre yol katetmek lazım. Dicle Vadisi; çeşitli türler için dinlenme, barınma ve yuvalanma yeridir. Burası büyük bir öneme sahiptir."DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Selim KAYA, Emrah KIZIL

2021-11-07 09:41:48



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