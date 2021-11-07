Bağlar Belediyesi, hafta sonunu gönül, sosyal ve hizmet belediyeciliği yoğunluğu ile geçirdi

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi, kırsal Özdemir Mahallesinin tahrip olan ve kullanılamaz hale gelen ulaşım alt yapısını yenileyerek ilçe merkezinde de Metal Sanayi Sitesini Siverek yoluna bağlayan yeni yolu hayata geçirirken, Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ise iki mahallede ev ziyaretleri gerçekleştirdi.

Bağlar İlçe Belediyesi Özdemir Mahallesinde uzun yıllar sonra yolları yenilenerek mahalle sakinlerinin hizmetine sundu. Özdemir Mahalle Muhtarı Mahmut Adıgüzel, Bağlar Belediyesinin hizmet anlayışı ve vatandaşa verdiği değerden son derece memnun kaldıklarını ifade ederek, ilk kez bu kadar sıcak ve samimi yaklaşım gösteren bir belediye yönetimi ile karşılaştıklarını söyledi. Muhtar Adıgüzel, "Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, bizim için tam bir hizmet ve gönül insanı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri taleplerimize anında cevap veriyor. Ne talebimiz olduysa yerine getirildi. Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyoruz. Halkımız yapılan hizmetlerden çok memnun. Tüm kurumların bu anlayışta olmasını istiyoruz " şeklinde konuştu.



Siverek yoluna yeni bağlantı yol

Bağlar Belediyesi, ilçe merkezinde de ulaşım alt yapısı ve üst yapısı ile ilgili çözüm geliştirmeye devam ediyor. Bağcılar Mahallesinde Metal Sanayi Sitesini Siverek yoluna bağlayan bölgede 20 metre genişliğinde ve 500 metre uzunluğunda yeni yol açan Bağlar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilk kez kazandıran bu yolla bu bölgedeki bağlantı yol sorununu çözdü.



Yeni doğan bebekli ailelere ziyaret

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu da hafta sonunda mahalle ve ev ziyaretlerini sürdürürken, eşi Dürdane Beyoğlu ile birlikte Mevlana Halit ve Selahaddin Eyyubi Mahallelerinde 5 aileyi ziyaret ederek, yeni evlat sahibi olan ailelere ve bebeklere çeşitli hediyeler takdim ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.

Başkan Beyoğlu'nun ziyaretleri yeni doğan bebekleri olan ailelerde sevinçle karşılandı. Aileler, ziyaretler için Başkan Beyoğlu ve eşi Dürdane Beyoğlu'na teşekkür etti.

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