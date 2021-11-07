Zerzevan Kalesi'nden çıkartılanlardan esinlenerek üretilen takılar, defileyle tanıtıldı



Mehmet Mucahit CEYLAN/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi'ndeki arkeolojik kazılarda bulunan takılar ve motiflerden esinlenerek üretilen takı koleksiyonu, düzenlenen defile ile tanıtıldı. Zerzevan Kalesi Kazı Başkanı Doç. Dr. Aytaç Coşkun, sergilenen eserlerin Roma dönemine ait takılar olduğunu ifade ederek, "Bu eserler arasında özellikle kolyeler, küpeler, bilezikler, yüzükler ve kemer tokaları önemli bir koleksiyonu oluşturmaktadır" dedi.

Mezopotamya Kuyumculuk Kuyum Makinaları ve Franchise Fuarı kapsamında dün gece bir otelde yurt içi ve yurt dışından katılımcılar için gala gecesi düzenlendi. Gecede, Diyarbakır Olgunlaşma Enstitüsü tarafından, 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi'nde ortaya çıkarılan Roma dönemine ait takılardan ve motiflerinden esinlenerek üretilen koleksiyon, düzenlenen defile ile tanıtıldı. Zerzevan Kalesi Kazı Başkanı Doç. Dr. Aytaç Coşkun, kazılar binlerce eserin ortaya çıkarıldığını belirterek, "Bu eserler arasında özellikle Roma dönemi kolyeler, küpeler, bilezikler, yüzükler ve kemer tokaları önemli bir koleksiyonu oluşturmaktadır. Takılar ve eserler üzerindeki motifler de oldukça çeşitli ve ilgili çekicidir. Bu kapsamda Diyarbakır Olgunlaşma Enstitüsü ve Kazı Başkanlığı işbirliği ile takılar yeniden üretilmişlerdir. Söz konusu tasarımlar motiflerin gelecek kuşaklara aktarılması, istihdam ve Zerzevan Kalesi'nin tanıtımı açısından son derece önemlidir" dedi.

'ESERLER VE MOTİFLERİ, EL İŞÇİLİĞİYLE HAZIRLANDI'

Diyarbakır Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Ayşe Adıgüzel ise, 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi'ndeki kazılarda gün yüzüne çıkarılan eserlerdeki motifleri ilham alarak takı ve çeşitli ürünleri el işçiliğiyle hazırladıklarını söyleyerek, şunları söyledi:

"Kültürel değerlerimizi gelecek kuşaklara aktarmak, tarihimizi ve kültürümüzü ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtıp çalışmaları gelecek kuşaklara aktarmayı misyon edinmiş Türkiye´deki sayılı Olgunlaşma Enstitülerden biri olan Diyarbakır Olgunlaşma Enstitüsü, Roma İmparatorluğu döneminde 'askeri yerleşim' olarak kullanılan 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi'ndeki kazılarda gün yüzüne çıkarılan eserlerdeki motifleri ilham alarak takı ve çeşitli ürünlerde kullanmıştır. Diyarbakır Olgunlaşma Enstitüsü atölyelerine yapılan ve tamamen el işçiliği olan çalışmalar sonucunda Zerzevan Kalesi temalı bir takı koleksyionu hazırlanmıştır."

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DHA-Kültür Sanat Türkiye-Diyarbakır Mehmet Mucahit CEYLAN

2021-11-07 12:18:36



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