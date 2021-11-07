Diyarbakır'da şehit yakınlarından İYİ Partili Türkkan'a tepki

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Diyarbakır Şube Başkanı Reşit Can, İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de şehit yakınına küfür etmesini kınadı.

PKK terör örgütü tarafından 1997 yılında şehit edilen İsa Gümren'in kardeşinin Bingöl’de verdiği toplumsal reflekse uygun tepki neticesinde İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın şehit kardeşine karşı yaptığı küfürlü saldırıyı bütün şehit aileleri ve gazilere yapılmış olarak değerlendirdiklerini söyleyen Can, bu olayı esef, şiddet ve nefretle kınadıklarını belirtti. Can, "Vatanımızın bütünlüğü, milletimizin birliği ve beraberliği için hayatını gözünü kırpmadan feda eden şehitlerimizin aziz hatıralarına, bizlere emanet yakınlarına saygısızlık edenleri öncelikle yüce milletimiz asla unutmayacaktır. Aziz şehitlerimizin kanlarıyla kurulan meclisimizde teröre destek verenlerle, şehidimizin emaneti olan yakınlarına ağza alınmayacak şekilde küfür etme hadsizliği, alçaklığı ve terbiyesizliğine cüret etme cesaretini gösteren, seviyesiz, insani değerlerini hiçe sayan, duyarsız hiçbir milletvekili istemiyoruz. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Siirt'in Kurtalan ilçesindeki esnaf ziyaretinde 'Bulunduğunuz yer Kürdistan'dır' diye seslenen kişiye dahi hakkettiği cevabı vermemesi, sessiz kalması Lütfü Türkkan'ın şehit kardeşine karşı yaptığı küfürlü saldırının temelini oluşturmuştur. Şehit aileleri ve gaziler olarak her kim terör sevici, eli kanlı bebek katillerini destekleyen siyasi parti ile temasa geçip iş tutarsa her daim bizler gibi vatanperverleri karşısında görecektir. Ülkenin kurulmasında asli unsur olan şehitlerimizin verdiği bedel sayesinde milletvekili olan Lütfü Türkkan'ın derhal milletvekilliğinden istifa etmesini talep ediyoruz" dedi.

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