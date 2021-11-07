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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İstihdam lokomotifi Hacıbaba Pastaneleri dünyaya açılmaya hazır

İHA

İstihdam lokomotifi Hacıbaba Pastaneleri dünyaya açılmaya hazır

Diyarbakır’da 36 yılı aşkın süredir tatlı sektöründe ün salan ve Türkiye’ye birçok farklı tat kazandıran Hacıbaba Pastaneleri, İstanbul’da 7 katlı fabrikayı tamamlayarak dünyaya açılan kapıyı araladı.
Türkiye’ye birçok farklı tat kazandıran Hacıbaba Pastaneleri, İstanbul’da 7 katlı fabrika ile dünyayı tatlandıracak projesini tamamladı. Milyonluk yatırımla İstanbul’da yeni istihdam lokomotifi aktifleştirildi. Hacıbaba Pastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Elaldı, tüm Türkiye’ye tatlı gönderdiklerini belirterek, franchise için görüşmelere devam ettiklerini söyledi. Elaldı, “İstanbul'da 5. yılımız, Türkiye'de ise 36. yılımızdayız. Son iki yılda da İstanbul'a büyük yatırımlarla geldik, şu anda hedefimiz büyük. İnşallah İstanbul'dan sonra dünyaya açılmak istiyoruz. 3 Avrupa, 5 Arap ülkesiyle ve Ortadoğu ülkeleriyle görüşüyoruz. İstanbul için öncelikle Anadolu yakasına franchise vermeye başlayacağız, ondan sonra Türkiye geneli değil de dünya geneli açılmayı düşünüyoruz” dedi.

“Diyarbakır’dan İstanbul’a ustalarımızı getirdik”
Diyarbakır’dan İstanbul’a ustaların götürerek aynı tadı ve ürünleri çıkarttıklarını kaydeden Elaldı, fahiş fiyat olmadan orijinal ürünleri sattıklarını söyledi. Elaldı, “İstanbul'da bu fabrikayı kurduk. Diyarbakır'daki büyük ustalarımızı buraya getirerek aynı tat, aynı özellikli ürünlerimizi İstanbul'da çıkarıyoruz. Bugün bütün ürünlerle ilgili söylüyorum, orijinal iki katı fiyatına değil hem hesaplı hem de kaliteli. Sloganımız baştan beri 'en iyisi en ucuza' diyoruz. İstanbul'da gelen misafirlerimizin genel kanıları 'böyle ürünler bu fiyata nasıl olur.' Şaşkınlıkla tabii hep gördükleri 150 ile 200 TL tatlıyı burada daha ucuza görünce şaşırıyorlar” diye konuştu.

“Kendi rakibimiz olarak kendimizi görüyoruz”
Kendi rakipleri olarak tekrardan kendilerini gördüklerini kaydeden Yılmaz Elaldı, Türkiye’nin her tarafına paket servisleri olduğunu aktardı. Elaldı, “Biz kimseyi bilmiyoruz, biz kendi rakibimiz kendimizi görüyoruz. Şimdi Türkiye'nin her yerinden bizden franchise isteyen insanlarımız var. Teşekkür ediyorum aynı zamanda bizi seçtikleri için. Israrla istemelerine rağmen şu anda her tarafa giremiyoruz ama Türkiye'nin her tarafına paket evlere tatlı gönderiyoruz. Özellikle mesela bir sloganımız var, soğuk baklava dediğimiz zaman Türkiye'nin gitmeyen yeri yok artık. Bizim soğuk baklavayı yemek isteyen buraya gelecek. Soğuk baklavanın orijinali burada. Bildiğiniz gibi burayı bir 6 ay önce başladık, bir aydır bitirdik burada, 7 katlı yerimiz. Her katında bir bölüm olmak üzere bir fabrikaya dönüştürdük. Burası da fabrika satış yeri. Onun için burası güzel bir yatırım olmakla beraber buradaki insanlara çok güzel de hizmet vermeye başladık. Gelen insanların tepkisi de bu yönde. Burada şu anda 120’e yakın çalışanımız var, daha tabii bunun bölümleri de açıldıkça rakamlar yükselecek. Burada yatırım oldu bitti demiyoruz, daha henüz yatırım yapacak çok illerimiz var. Tabii ki de Hacı Baba Pastaneleri hangi semtte giderse oradaki çevreden elemanları alarak istihdam sağlıyoruz, ayrıca gittiğimiz her noktayı hareketlendiriyoruz ve çarşıya dönüştürüyoruz. Allah'a şükürler olsun böyle bir firma oluşturduğumuz için. Dediğimiz gibi İstanbul'da başarı demek, Türkiye'de başarı, Türkiye'nin başarısı, dünyanın başarısı olacak diyoruz” şeklinde konuştu.

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