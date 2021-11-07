Bağlar Belediyespor yine galip geldi

Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 1. Bölge 2. Grup'ta mücadele eden Bağlar Belediyespor, ikinci hafta karşılaşmasında Seyrantepe Tesisleri'nde ağırladığı Kızıltepe Sportif Faaliyetler'i 21 mağlup ederek ikinci sınavından da 3 puanla ayrılarak puanını 6'ya çıkardı.

Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ve eşi Dürdane Beyoğlu'nun da izlediği maçta Bağlar Belediyespor gollerini Mustafa Öner ve Oktay Özen kaydetti. Bağlar Belediyespor futbol takımı üçüncü hafta maçında 14 Kasım Pazar günü deplasmanda 1955 Batman Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. Bu arada Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, spor faaliyetlerine destek vermeye devam ediyor. Başkan Beyoğlu, 2. Lig'de yer alan Bağlar Belediyespor kadın voleybol takımının 30 yenildiği Batman Belediyespor maçının bir bölümünü de yine eşi Dürdane Beyoğlu ile beraber takip etti.

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