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Diyarbakır’da ilginç sonbahar defilesi Keçiboynuzu ağacından gelinlik ve ağaç yapraklarından elbise dikkat çekti

İHA

Diyarbakır’da ilginç sonbahar defilesi Keçiboynuzu ağacından gelinlik ve ağaç yapraklarından elbise dikkat çekti

Diyarbakır'da gelinlik tasarımı ve üretimi yapan Mehmet Kaymak, doğanın güzelliklerine dikkat çekmek, gelinlik ve benzeri elbiselerin tanıtımını yapmak amacıyla sonbaharın koleksiyonunda ağaç yapraklarından hazırladığı elbiselerin defilesini yaptı. Vatandaşlar tarafından büyük beğeniyle izlenen defilede en dikkat çekilen ise keçi boynuzundan yapılan gelinlik oldu.
Diyarbakır'da gelinlik tasarımı ve üretimi yapan Mehmet Kaymak, doğanın güzelliklerine dikkat çekmek amacıyla ilginç bir defileye imza attı. Daha önce çuvaldan gelinlik, ardından da sosyal mesafeli 2 metre uzunluğunda gelinlik tasarımı yapan Kaymak, bu kez ağaç yapraklarından elbise ve gelinlik modeli tasarladı. Defile öncesi açıklamada bulunan Kaymak, doğanın güzelliklerinden ilham alarak böylesi tasarımları yaptığını belirterek, amacının son zamanlarda doğaya yapılan tahribat ve yanan ormanlara dikkat çekmek olduğunu söyledi.
Yapılan konuşmanın ardından defileye katılan mankenler birbirinden ilginç ağaç yapraklarından, akasya yapraklarından elbise ve keçiboynuzu ağacının yaprağından hazırlanan gelinlikleri podyumda sergiledi. Vatandaşlar tarafından da büyük beğeniyle izlenen defile, çeşitli etkinliklerin ardından son buldu.

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