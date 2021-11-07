Diyarbakır’da tırın arkasında patenle tehlikeli yolculuk

Diyarbakır’da bir tırın arkasında ilerleyen 3 şahıs hem canlarını hem de trafiği tehlikeye düşürürken, şahısları fark eden tır sürücüsü onları uyararak uzaklaştırdı.
Merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi kentin en işlek caddesi olan Zümrüt Kent Caddesi üzerinde bir tırın arkasına tutunarak yolculuk yapan patenli 3 şahıs, sürücünün tepkisiyle karşılaştı. Çevrede bulunan bir vatandaş tarafından yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi.
Hem kendi canlarını hem de trafiği tehlikeye atan patenli şahıslar, bir süre böyle yolculuk yaparak tır sürücüsünün kendilerini fark etmesi üzerine gözden kayboldu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.