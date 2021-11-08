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Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İzmir Antalya ve Mardin illerinde eş zamanlı operasyonda aralarında HDP'li yöneticilerin de bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlarla birlikte materyaller ve toplatma kararı bulunan malzemeler ele geçirildi. DHA-Flaş Haber Türkiye-Diyarbakır

2021-11-08 09:41:13



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