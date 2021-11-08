Estetik Uzmanı Dr. Yiğit; "Yaş ve kilo doku deformitelerine ve sarkmalarına neden olur”

Medikal Estetik Hekimi Uzman Dr. Yahya Yiğit, yaş ve kilonun vücudun bazı bölgelerinde sarkmalar ve deformitelere neden olduğunu söyledi. Dr. Yiğit, “Yaş almaya, kilo alıp vermeye, çevresel faktörlere bağlı olarak doku kayıpları meydana gelir. Bu da yüz, gıdı ve boyun bölgesinde doku deformitelerine ve sarkmalara sebebiyet verir” dedi.

Bu sorunların çözümü için, her geçen gün yeni yöntemler, ürünler ve cihazlar geliştirildiğini dile getiren Dr. Yahya Yiğit, mezoterapiler, ip askılamalar, dolgu uygulamaları, cilt altından ve cilt üstünden müdahale eden cihazların bunlardan bazıları olduğunu kaydetti. Dr. Yahya Yiğit, “Benjamin button etkisi en son geliştirilen teknolojilerden olup son drece etkili bir yöntemdir. Lokal anestezi sağlandıktan sonra cilt altına kanül ile ısı ve radyofrekans verilir. Verilen ısının etkisi ile yeni bir kolajen sentezi tetiklenirken, radyofrekans ile de anlık bir liftin etkisi sağlanır. Etkisi kişi daha sedyedeyken başlar. Fakat en iyi etki 36 ay arasında görülür. Benjamin buton etkisi özellikle yüz ve boyun bölgesindeki sarkmaların, gıdı bölgesindeki yağlanmaların ve sarkmaların, gözaltı torbalanmalarının ve kırışıklıların, göz kapaklarındaki sarkmaların, çene hattındaki düzensizliklerin tedavisinde kullanılmaktadır. Bunun yanında bölgesel zayıflamada, çatlak, skar ve yara izi tedavisinde, kalça ve göğüs dikleştirmede de kullanılmaktadır. Bu teknolojiyi eşsiz kılan bazı özellikler mevcuttur. Bunlardan biri ısı derialtından verilir ve cilt yüzeyi termal kamera ile kontrol altında tutulur. Deride herhangi bir tahribat oluşturma riski olmadığından daha etkili bir sonuç için yüksek derecelerde ısı verilebiliyor. Uygulaması çok kolay olup genel anestezi gerektirmediği gibi, çok kısa sürmektedir. Genellikle tek seans tedavi içi yeterli olmakta ve etkisi 2 yıla kadar sürmektedir. Fakat şunu belirtmek isterim ki, işlemden sonraki süreçte dokuların korunmasına yönelik düzenli olarak cilt altı dokuları besleyen ufak işlemler yapılırsa, Benjamin button etkisi uzun yıllar sürebilmektedir” diye konuştu.

Bu işlem yapıldıktan sonra diğer medikal estetik uygulamalarının yapılmasında hiçbir sakınca olmadığını dile getiren Dr. Yahya Yiğit, cilt ve cilt altı dokularındaki iyileşmeye bağlı olarak, yapılan işlemlerin çok daha etkili sonuçlar verdiğini kaydetti.

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