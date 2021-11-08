DİSKİ su depolarının bakım ve onarımını yapacak

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, 4 merkez ilçenin kırsal mahallelerinde bulunan betonarme ayaklı ve gömme su depolarının bakım ve onarımını yapacak.

DİSKİ Genel Müdürlüğü, vatandaşlara sağlıklı, kaliteli, çeşmeden içilebilir ucuz içme suyu temin etmek için çalışmalarını sürdürüyor. DİSKİ, 'Diyarbakır ili merkez ilçeler olan Kayapınar, Sur, Yenişehir ve Bağlar ilçelerine bağlı mahallelerde su depoları bakım onarım yapım işi' kapsamında, 36 adet betonarme ayaklı ve 23 adet de gömme olmak üzere toplam 59 su deposunun bakım onarımını gerçekleştirecek. Yaklaşık 3 milyon 512 bin 55 TL maliyetli çalışmada ayrıca 21 adet motopomp ve 16 adet de manevra odası inşa edilecek. Yapılacak çalışmayla uzun zamandır bakım ve onarımı yapılmayan su depolarının sızdırılmasının da önüne geçilecek.

Tüm depolara klor cihazları yerleştirilecek

DİSKİ, vatandaşlara daha sağlıklı içme suyu ulaştırmak için inşa edilecek tüm su depolarına klor cihazları yerleştirecek. Çalışma kapsamında su depolarının etrafı hayvanlar ve çeşitli tehlikelerden korumak amacıyla tel örgüyle kapatılacak. Su depolarının bakım ve onarımı, yeni manevra ve motopomp odalarının inşasının planlandığı işin ihalesi DİSKİ Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda açık ihale usulüyle gerçekleşti. 6 firmanın katılım gösterdiği ihalede mevzuat gereği yasal süreçlerin tamamlanması ve kazanan firmanın belirlenmesinin ardından çalışmalara başlanacak. DİSKİ Genel Müdürlüğü, şeffaflık gereği ihaleyi kendi sosyal medya hesaplarından canlı şekilde yayınladı.

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