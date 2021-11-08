Akşener ve Türkkan hakkında suç duyurusu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akşener ve Türkkan hakkında suç duyurusu

DHA

Akşener ve Türkkan hakkında suç duyurusu


Mehmet Mucahit CEYLANNurettin FİDANCANOzan YILDIRIMAziz ÖNAL/DİYARBAKIR, TUNCELİ, BİNGÖL, (DHA)TÜRKİYE Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Diyarbakır Şubesi Başkanı Reşit Can, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de şehit yakınına hakaret içeren sözleri nedeniyle hem Türkkan hem de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında suç duyurusunda bulundu. Şehit ağabeyi Tahir Gümren de savcılığa dilekçe verdi.
Bingöl'de İYİ Parti lideri Meral Akşener'in esnaf ziyareti sırasında şehit İsa Gümren'in ağabeyi Tahir Gümren, "Bu kadına inanmayın, bu kadın beni mahkemeye verdi. Ben bunun yüzünden cezaevine gireceğim" diyerek tepki gösterdi. Bunun üzerine İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan boynuna sarıldığı Gümren'i bir süre dinlenip sonra küfretti. Tepkiler üzerine dün Türkkan, Meral Akşener'in talebiyle İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevinden istifa ettiğini açıkladı. Bugün de Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Diyarbakır Şubesi Başkanı Reşit Can, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek Lütfü Türkkan ve Meral Akşener hakkında suç duyurusunda bulundu. 
'BÜTÜN ŞEHİT AİLELERİNE KÜFÜR EDİLMİŞTİR'
Suç duyurusunun ardından Diyarbakır Adalet Sarayı önünde basın açıklaması yapan Can, şunları söyledi:
"05 Kasım 2021 tarihinde Bingöl'de İYİ Parti Genel Başkanı gezerken, Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, şehit ailemizin haklı tepkisini ortaya koyduğunda, boynuna sarılarak hakaret etmesi ve küfretmesini şiddetle ve nefretle kınıyoruz. Sadece o şehit ailesine değil, bütün şehit ailelerine küfredilmiştir. İYİ Parti Genel Başkanı, Siirt'te bir esnaf ziyareti yaparken 'Burası Kürdistan'dır, burada ne işiniz var' dendiğinde, Meral Akşener'in kendisi o şahsa cevap vermiş olsaydı; vekili bugün harekette bulunmazdı. Kendileri bugün Türkiye toprakları üzerinde rahat gezip vekillik yapabiliyorlarsa, şehidimin verdiği bedelin hatırına gezebiliyor. Kutsal vatan toprakları, şehitlerin kanıyla sulanmıştır. Hiçbir şehit ailemiz sahipsiz değildir, bunu herkesin bilmesini isteriz. İYİ Parti ve milletvekilini yüce Türk adaletine ve milletine havale ediyoruz. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan hakkında suç duyurusunda bulunduk. Suç işlendiğini ve gerekli yasal işlemlerin yapılması için dava dilekçemizi içeri verdik. Yüce yargının gereken cevabı vereceğine inancımız tamdır."
GÜMREN DE DİLEKÇE VERDİ
Türkkan'ın hakaret ettiği şehit yakını Tahir Gümren ile Bingöl Şehit Aileleri Gazileri ve İnsan Hakları Derneği (BİŞHAK) Başkanı Naim Tan da Bingöl Adliyesi'ne giderek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Adliyeye Anadolu Köy Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen de gelerek destek verdi. Tahir Gümren, "Benim açıklayacağım başka bir şey yoktur. Türk adaletine güveniyorum, bugün başvurumuzu yaptık" dedi.
TÜRKKAN'I İSTİFAYA ÇAĞIRDILAR
Tunceli Şehit ve Gazi Sendikaları İl Yönetimi de Türkkan'ı protesto ederek istifaya çağırdı. Hükümet konağı bahçesinde üyeler ile birlikte açıklama yapan Tunceli Şehit Gazi Sendikaları İl Başkanı Semin Ergin, "Türkkan, şehit yakınımızla yaşadığı diyalog sonucu, milletimizin oylarıyla seçtiği ve dolayısıyla onu temsil etme sorumluluğunu atfettiği bir milletvekiline hiçbir suretle yakışmayan sözler sarf etmiş ve insanı utanca boğan bu çirkin ifadesi dolasıyla toplum vicdanında derin bir yara açmıştır. Gazi Meclisi'mizin bahçesinden dahi geçmemesi gereken bu vatandaşımızı, derhal istifaya çağırıyoruz" diye konuştu.
KORUCULAR TEPKİ GÖSTERDİ
Mardin'de ise Türkiye Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir, İYİ Partili Türkkan'ın ülke için canını veren bir şehit yakınına küfretmesinin asla kabul edilemez olduğunu belirterek, "Şehidin emaneti olan ailesine yapılan bu çirkin hareketin bedeli ödenmeli" ifadelerini kullandı.DHA-Politika Türkiye-Diyarbakır Mehmet Mucahit CEYLAN, Nurettin FİDANCAN
2021-11-08 12:27:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Diyarbakır’da şehit aileleri derneğinden Akşener ve Türkkan hakkında suç duyurusu Türkiye Harp Malûlü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Diyarbakır Şube Başkanı Reşit Can: “Bu topraklarda ellerini kollarını sallayarak rahat dolaşıyorlar ise şehitlerin verdiği bedelin hatırınadır”
YEREL HABERLER Diyarbakır’da şehit aileleri derneğinden Akşener ve ...
Fenomen Benır’dan sürpriz proje
YEREL HABERLER Fenomen Benır’dan sürpriz proje
DİSKİ su depolarının bakım ve onarımını yapacak
YEREL HABERLER DİSKİ su depolarının bakım ve onarımını yapacak
Diyarbakır’da kadın kooperatifleri ürünleri sergisine yoğun ilgi
YEREL HABERLER Diyarbakır’da kadın kooperatifleri ürünleri sergisine ...
Medeniyetler şehrinde sanat karma sergisi
YEREL HABERLER Medeniyetler şehrinde sanat karma sergisi
PKK/KCK'nın şehir yapılanmasına operasyon: 18 gözaltı
YEREL HABERLER PKK/KCK'nın şehir yapılanmasına operasyon: 18 gözaltı
HDP'li yöneticiler de gözaltında Diyarbakır’da terör operasyonu: 18 gözaltı
YEREL HABERLER HDP'li yöneticiler de gözaltında Diyarbakır’da terör ...
Estetik Uzmanı Dr. Yiğit; "Yaş ve kilo doku deformitelerine ve sarkmalarına neden olur”
YEREL HABERLER Estetik Uzmanı Dr. Yiğit; "Yaş ve kilo doku ...
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
Uzmanlar pandemi döneminde güzellik merkezi seçimine dikkat edilmesi konusunda uyardı
YEREL HABERLER Uzmanlar pandemi döneminde güzellik merkezi seçimine ...
Diyarbakır’da tırın arkasında patenle tehlikeli yolculuk
YEREL HABERLER Diyarbakır’da tırın arkasında patenle tehlikeli ...
Doğaya dikkat çekmek için keçiboynuzundan gelinlik tasarladı
YEREL HABERLER Doğaya dikkat çekmek için keçiboynuzundan gelinlik ...
Diyarbakır’da ilginç sonbahar defilesi Keçiboynuzu ağacından gelinlik ve ağaç yapraklarından elbise dikkat çekti
YEREL HABERLER Diyarbakır’da ilginç sonbahar defilesi Keçiboynuzu ...
MHP İl Başkanı Kayaalp, lösemili çocuklarla bir araya geldi
YEREL HABERLER MHP İl Başkanı Kayaalp, lösemili çocuklarla bir araya ...
Bağlar Belediyespor yine galip geldi
YEREL HABERLER Bağlar Belediyespor yine galip geldi
Diyarbakır’da 3 bin yıllık tarihten esinlenerek üretilen takılar defileyle tanıtıldı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da 3 bin yıllık tarihten esinlenerek ...
İstihdam lokomotifi Hacıbaba Pastaneleri dünyaya açılmaya hazır
YEREL HABERLER İstihdam lokomotifi Hacıbaba Pastaneleri dünyaya ...
Yolun karşısına geçmeye çalışan 90 yaşındaki vatandaş, otomobil çarpması sonucu öldü
YEREL HABERLER Yolun karşısına geçmeye çalışan 90 yaşındaki ...
Tutşi Ergani Orhan Doğan Caddesini denetledi
YEREL HABERLER Tutşi Ergani Orhan Doğan Caddesini denetledi
Evlat nöbetindeki aile sayısı 239'a yükseldi
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki aile sayısı 239'a yükseldi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Aslan, Diyarbakır'da şehit kızının düğününe katıldı
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Aslan, Diyarbakır'da şehit ...
Diyarbakır’da beton mikseri kavşağı dönemeyerek kaldırıma devrildi, sürücü yaralandı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da beton mikseri kavşağı dönemeyerek ...
Terör örgütü PKK ağabeyi ile birlikte inşaatta çalışan 17 yaşındaki genci de dağa kaçırmış Kardeşi İstanbul’da dağa kaçırılan ağabey, kardeşine teslim olması için çağrıda bulundu Bir aile daha eyleme katıldı
YEREL HABERLER Terör örgütü PKK ağabeyi ile birlikte inşaatta ...
'Baba Ne Oldu' Ankara film Festivalinde seyirciyle buluştu
YEREL HABERLER 'Baba Ne Oldu' Ankara film Festivalinde seyirciyle ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.