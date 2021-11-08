Diyarbakır'da silah kaçakçılarına operasyon: 4 kişi tutuklandı Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 7 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından silah kaçakçılarına yönelik yapılan operasyonda 7 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 7 adet şarjör ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli ise çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde elinde çok sayıda ruhsatsız tabanca bulunduran şahısları bularak adalete teslim etmek maksadıyla; Kayapınar ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde icra edilen operasyon başarıyla tamamlandı. Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, "Söz konusu operasyonda yapılan araç aramasında; 5 adet 7.65 milimetre çapında, 2 adet 9 milimetre çapında olmak üzere toplam 7 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 7 adet şarjör ele geçirilmiştir. Olayla ilgili olarak, ele geçirilen tabanca ve şarjörlere el konulmuş, yakalanan 4 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanmıştır. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla devam edilecektir" denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.