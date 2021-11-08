Diyarbakır'da silah kaçakçılığı operasyonunda 4 tutuklama

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Emrah KIZIL/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da jandarmanın düzenlediği operasyonda 7 ruhsatsız tabancayla yakalanan 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalarda, 4 şüphelinin ellerinde çok sayıda ruhsatsız tabanca bulundurduğu bilgisine ulaşıldı. Takibe alınan şüpheliler, Kayapınar ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde durdurularak gözaltına alındı. Şüphelilerin bulunduğu araçta yapılan aramada, 7 ruhsatsız tabancayla bu tabancalara ait şarjör ele geçirildi. Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.FOTOĞRAFDHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Emrah KIZIL

2021-11-08 13:12:10



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