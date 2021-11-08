Bağlar’daki okul yollarına kilitli parke taşı döşendi

AK Partili Bağlar Belediyesi, 4 eğitim kurumuna ulaşımın sağlandığı yolu parke taşı döşeyerek konforlu hale getirirken, Başkan Hüseyin Beyoğlu, "Çocuklarımızın konforlu koşullarda eğitim almasına imkan sağlamak bizi mutlu ediyor" dedi.

Diyarbakır merkez Bağlar İlçe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Yeniköy Mahallesinde bulunan 4 okulun talebi üzerine öğrencilerin geçiş yollarına kilitli parke taşı döşedi. Ekipler Beyaz Tebeşir İlkokulu, Diyarbakır Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Yeniköy Anadolu Lisesi ve Güler Şevki Özbek Lisesinin bulunduğu yol güzergahlarına kilitli parke taşı döşerken, yoldaki olumsuz görüntülerden kurtulan öğrenciler, nezih bir ortama kavuşmanın sevincini yaşadı.

Toprak olan okul yolunun yağışlı havalarda oluşan çamur nedeniyle kullanılamaz hale geldiğini anlatan okul yöneticileri ve velilerin talebi üzerine Bağlar Belediyesi harekete geçti. Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun talimatıyla Fen İşleri Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu okulların bulunduğu geçiş güzergahındaki yola 550 metrekare kilitli parke taşı döşenerek, güzel bir görünüme kavuşturuldu. Okul yöneticileri ve öğrenciler, bu hizmetlerinden dolayı Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’na teşekkür etti.

Okul yoluna döşenen kilit parke sonrası olumsuz ortamdan kurtulan öğrencilerin yüzüne yansıyan mutluluğun her şeye bedel olduğunu ifade eden Başkan Beyoğlu, Türkiye'nin geleceği olan çocukların sağlıklı koşullarda eğitim almasına ayrı bir önem verdiklerini söyledi. Başkan Beyoğlu da, "Çocuklarımıza sunacağımız katkı, geleceğimize yaptığımız en önemli yatırımdır. Onların sorunu bizim sorunumuzdur. Bu bilinçle eğitim ve öğretime ayrı bir önem veriyoruz. Göreve geldiğimiz tarihten beri okullarımıza ve çocuklarımıza yönelik her türlü desteği veriyoruz" dedi.

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