Öğrenciler üretiyor, kamu kurumları kullanıyor

Diyarbakır’ın Dicle ilçesindeki Şükrü Ayna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, eğitim gördükleri okulda kurulan atölyede maske üretiyor.

Dicle Şükrü Ayna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Emre Özdemir ve birçok öğretmeninin girişimleriyle okula kazandırılan maske üretim atölyesi sayesinde, okulun moda tasarım bölümü öğrencileri uygulamalı olarak eğitim görme imkanına sahip oldu. Korona virüs hastalığına karşı tedbir olarak da üretilen maskeler, moda tasarım bölümü öğrencilerinin titiz çalışması sonrası siparişe hazır hale getiriliyor. Maske üretimiyle başta Dicle ilçesi olmak üzere, siparişin olduğu her yerde korona virüs hastalığının önüne geçilmesi hedefleniyor. Moda – tasarım bölümünde okuyan 20 öğrenci atölyede maske üreterek eğitim aldıkları alanda becerilerini geliştiriyor. Okulda görev yapan moda tasarım bölümü öğretmeni Kevok Budak ve diğer öğretmenlerinin öncülüğünde atölyede maske üretiminde aktif rol alan öğrenciler, başta mili eğitim müdürlüğü olmak üzere, birçok kamu kuruluşunun maske siparişini yetiştirmek için hem öğrenerek, hem çalışarak mesai yapıyor.

Dicle Şükrü Ayna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Emre Özdemir, “Eylül ayından itibaren öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin girişimiyle böyle bir atölyeyi okulumuza kazandırdık. Eylül ayında maske üretmeye başladık. İlk başta tek makineyle başladık bu işe. Siparişlere yetişemediğimiz için 2’nci makinemizi de aldık. Birinci makinemizle günde yaklaşık olarak 25 bin maske, ikinci makinemizden de 20 bin maske üretebilmekteyiz. Haftanın 5 günü öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz burada maske üretmektedirler. Bunun dışındaki atölyemizde de maskelerimizi hijyenik bir şekilde paketliyoruz. Diyarbakır genelindeki bütün resmi kurumlara maske üretiyoruz. Özellikle milli eğitime bağlı kurumlara, okullara maskelerimizi üretiyoruz. Şu ana kadar yaklaşık 50 bin paket maske ürettik, teslim ettik. Bir o kadar daha siparişimiz var. İnşallah bir an önce korana virüs biter. Korana virüsün bitmesi ümidiyle maskelerimizi üretmeye devam ediyoruz. Döner sermayemizi moda tasarım ve teknoloji bölümünde açtık. Daha önce yatılı okullara, kurumlara, askeriyeye nevresim takımı dikiyorduk. Sonra maske işine başladık. Öğrencilerimiz burada hem maskeyi dikerek, dersleri daha iyi öğreniyorlar. Hem de 20 tane öğrencimiz burada döner sermayeyle çalışıyor, harçlıklarını kazanıyorlar. Öğrencilerimiz hem burada işi öğreniyorlar, hem de harçlıklarını kazanıyorlar. Ayrıca staj yeri, Dicle’de bir sıkıntı. Stajını yapamayan öğrencilerimiz de yine bu kapsama dahil edilerek, stajlarını da burada yapmalarını sağlıyoruz” dedi.

Okulun Müdür Yardımcısı Turgut Cemal Akmeşe ise, Eylül 2021 tarihinden itibaren maske üretimine başladıklarını söyledi. Akmeşe, "Bakanlığımızın ve okul öğretmenlerinin katkılarıyla kurumumuza bu atölyeyi kazandırdık. Temennimiz bir an önce pandemi sürecinin bitmesi, insanlarımızın rahat bir nefes almasıdır. Bu süreçte de pandeminin daha az yayılmaması için elimizden gelen bütün çabayı sarf ediyoruz. Burada okuldaki öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizin hepsine teşekkür ediyoruz. Emeği geçen herkesin emeklerine sağlık, diyoruz. Temennimiz pandemi sürecinin bir an önce bitmesidir” şeklinde konuştu.

Okulun moda tasarım bölümünde okuyan 11/ D sınıfı öğrencisi Kader Ayhan, “Burada çalışmaktan dolayı çok memnunum. Hem harçlığımızı alıyoruz, hem de dersimizi daha iyi anlayabiliyoruz. Staj konusunda bize çok yarımcı oluyor. Çok memnunuz” diye konuştu.

