İzol'un kitapları film oluyor

Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun önemli kanaat önderlerinden olan ve geçtiğimiz günlerde üçüncü kitabı raflarda yerini alan AraştırmacıYazar Ramazan İzol’un kitapları büyük yapım şirketleri tarafından film yapılmak üzere markaja alındı.

Şanlıurfa kökenli bir ailenin çocuğu olarak 15 Nisan 1987’de İzmir’de doğan AraştırmacıYazar İzol, terörle mücadele konusunda fikirleriyle öne çıkması sonrasında özellikle tarih filmi yapımcıları tarafından son dönemlerde oldukça sıkı bir şekilde takip ediliyor. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi’ni bitirmiş ve ikinci üniversite olarak Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesini bitiren İzol, Devletin Derin Aklı, Kumpas ve Nizamülmülk kitaplarıyla da kendinden oldukça söz ettirmişti. Ulusal televizyon kanallarında çokça izlenen ve reyting rekorları kıran dizilerin yapımcıları tarafından teklifler alan İzol, bir çok yerel ve ulusal basına verdiği demeçlerdeki öngörü ve yorumlarıyla da dikkat çekmişti.

Öte yandan, genç yaşlarından itibaren siyasi, ekonomik, tarihi gibi araştırmalar yapan İzol, özellikle Güneydoğuda terörle mücadele konusunda bilinçlendirme çalışmaları sonrasında basına yansıyan demeçlerinde bölge halkının birlik beraberliğini sağlamak için gayret gösterdiğini dile getiriyordu.

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