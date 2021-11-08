Evlat nöbetindeki Fadile: Kendimi korumasaydım beni de kaçıracaklardı (2)

AİLE SAYISI 240 OLDU: OĞLUM HDP İZMİR MİLLETVEKİLİ MURAT ÇEPNİ TARAFINDAN KANDIRILIP GÖTÜRÜLDÜ
2017 yılında 23 yaşındayken kaçırılan oğlu Zafer için Samsun´dan gelerek Diyarbakır'daki oturma eylemine katılan Sabire Aydın´la birlikte evlat nöbetindeki aile sayısı 240 oldu. Aydın, oğlunun İstanbul´a çalışmaya gittiğini ardından İzmir´e geçtiğini ve daha sonra haber alamadıklarını belirterek, "Buradaki annelerin acılarını gördüm. Ben de acılarımı paylaşmaya geldim buraya. Oğlum 2017 yılında Samsun´da üniversite okurken, İzmir Milletvekili Murat Çepni tarafından kandırılıp götürüldü. 4 yıldır haber alamıyorum. Oğlum, sesimi duyuyorsan dön gel. Sen gelene kadar buradan gitmeyeceğim. Benim çocuğumun kaçırılmasından HDP sorumludur. Murat Çepni tarafından götürüldüğünü düşünüyorum ve götürüldü. Murat Çepni´nin kafesi var Samsun´da. Oraya gidip geldikçe kandırıldı, götürüldü. Çocuklar da hala oralarda kandırılıyorlar. Çalışmak için İstanbul´a gidiyorum dedi, 3 ay sonra İzmir´e geçtiğini öğrendim. Ondan 1 hafta sonra da kayıp oldu. Hiçbir haber alamadık. PKK´ya götürüldü. Erkekleri kızlar kandırıyor, kızları erkekler kandırıyor. Sevgili olarak sokuyorlar içlerine ondan sonra kayboluyorlar, götürüyorlar" dedi.
DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Emrah KIZIL
2021-11-08 21:16:50
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