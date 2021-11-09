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Vali Karaloğlu: Diyarbakır artık terörle değil, doğal güzellikleriyle anılıyor

DHA

Vali Karaloğlu: Diyarbakır artık terörle değil, doğal güzellikleriyle anılıyor


Selim KAYA/ÇERMİK (Diyarbakır), (DHA)DİYARBAKIR Valisi Münir Karaloğlu ve AK Parti Milletvekili Mehdi Eker, kentin doğal güzelliklerine dikkat çekmek için Çermik ilçesindeki Yabanardı ve Şeyhandede şelaleleri arasındaki 4 kilometrelik parkurda doğa yürüyüşü yaptı. Vali Karaloğlu, "Son yıllarda bölgede sağlanan huzur ve güven ortamının ardından Yabanardı ile Şeyhandede arasındaki bu kanyon turizme kazandırılacak. Kentin artık terörle değil, doğal güzellikleriyle anılmasını istiyoruz" dedi.
Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, beraberinde AK Parti Milletvekili Mehdi Eker, sporcular, antrenörler ve doğaseverlerle birlikte Çermik ilçesindeki Şehyandede ile Yabanardı şelaleleri arasındaki 4 kilometrelik kanyonda yürüyüş yaptı. Vali Karaloğlu, etkinliğin amacının kentin tabiat güzelliklerine dikkat çekmek olduğunu ifade ederek, bölgenin milli park statüsüne alınması için Tarım ve Orman Bakanlığı'na başvuru yaptıklarını, onay beklediklerini söyledi.
'MİLLİ PARK STATÜSÜNE ALINABİLİR'
Vali Karaloğlu, kanyonun milli park statüsüne kavuşması için gerekli bütün işlemleri tamamladıklarını ve Tarım Orman Bakanlığı'na sunduklarını söyledi. Başvurularının her an onaylanabileceğini ve bunu büyük bir sabırsızlıkla beklediklerini belirten Vali Karaloğlu, "Yabanardı'dan Şeyhandede Şelalesi'nde bir doğa yürüyüşü yaptık hep beraber. Bu içerisinde bulunduğumuz bölge şu anda Tarım Orman Bakanlığı'nın Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nce tabiat parkı ilan edilmek üzere bütün çalışmalar tamamlandı. Dosyamız hazır. Şu anda sayın bakanımızın imzasında, yakın bir zamanda burası Şeyhandede Tabiat Parkı olarak tescillenmiş olacak. Biz de Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi olarak bölgeye gelen seyyahların, gezginlerin, doğaseverlerin günlük asgari ihtiyaçlarını giderebilecek alt yapı tesislerini bölgeye getirmiş olacağız" dedi.
'GÜZELLİKLER TERÖR YÜZÜNDEN 40 YILDIR GÖLGELENDİ'
Bölgedeki ve Diyarbakır'daki güzelliklerin terör belası nedeniyle 40 yıldır gölgelendiğini belirten Vali Karaloğlu, "Diyarbakır'ın, Çermik'in bu doğa güzelliklerini bundan sonra daha çok hem Türkiye'nin hem insanlığın istifadesine sunmak istiyoruz. Biliyorsunuz 40 yıldır bölgenin ve Diyarbakır'ın bu güzellikleri maalesef örtüldü, gölgelendi. Şimdi huzur ve güven zamanı. Bu güven ve huzur ortamında inşallah bölgemizin, ilimizin bu güzelliklerini daha çok insanın istifadesine sunacağız" diye konuştu.
EKER: 'ARTIK HUZUR VE GÜVEN ORTAMI VAR'
AK Parti Milletvekili Mehdi Eker ise kentin şimdiye dek doğa güzellikleriyle değil, terör gündemiyle hep ön plana çıktığını belirterek, "Diyarbakır bugüne kadar bu tür değerleriyle maalesef Türkiye'nin sahnesinde, gündeminde pek yer alamadı. Sebebi, Türkiye'nin bu bölgeyle ilgili bir tek terör gündemi vardı. Şimdi huzur ve güven ortamının artmasıyla birlikte Diyarbakır birçok alanda olduğu gibi şehircilikte, kentleşmede, eko turizminde, arkeolojide işte Zerzevan kalesinde olduğu gibi, Çayönü'nde olduğu gibi, Kortiktepe'de olduğu gibi, şimdi Diyarbakır'ın merkezinde Diyarbakır'a ismini veren Amida höyük kazılarında olduğu gibi bütün bunların hepsiyle Diyarbakır yeni bir açılım sağlıyor. Yani değerlerinde ciddi bir mesafe kat ediyor. Bu da Diyarbakır'ın kalkınması demektir, yatırımının artması demektir, istihdamının artması demektir, genel refah düzeyinin artması demektir. Ve bu da hepimizin çok sevineceği gurur duyacağı bir tablo olur" dedi.FOTOGRAFLIDHA-Genel Türkiye-Diyarbakır / Çermik Selim KAYA
2021-11-09 10:32:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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