Diyarbakır'ın güzellikleri gün yüzüne çıkıyor Yabanardı ve Şeyhandede şelaleleri arasında doğa yürüyüşü yapıldı Yürüyüşe katılan Vali Karaloğlu: “24 saat Diyarbakır'ın emrindeyiz”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyarbakır'ın güzellikleri gün yüzüne çıkıyor Yabanardı ve Şeyhandede şelaleleri arasında doğa yürüyüşü yapıldı Yürüyüşe katılan Vali Karaloğlu: “24 saat Diyarbakır'ın emrindeyiz”

İHA

Diyarbakır'ın güzellikleri gün yüzüne çıkıyor Yabanardı ve Şeyhandede şelaleleri arasında doğa yürüyüşü yapıldı Yürüyüşe katılan Vali Karaloğlu: “24 saat Diyarbakır'ın emrindeyiz”

Diyarbakır'ın doğa harikalarının gün yüzüne çıkarılması için başlatılan çalışmalar kapsamında Vali Münir Karaloğlu başkanlığındaki kalabalık bir heyet Çermik ilçesinde bulunan Yabanardı ve Şeyhandede şelaleleri arasında doğa yürüyüşü yapıldı. Yürüyüş sonrasında Çermik’te, Büyükşehir Belediyesi tarafından 29 milyon liraya mal olan 147 kilometre grup mahalle yollarının açılışı yapıldı.
Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Çermik’te yenilenen 147 kilometrelik grup mahalle yolunun açılışını gerçekleştirdi. Vali Karaloğlu, Çermik ziyaretine çevre düzenlemesi Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak Çermik Sanayi Sitesinde devam eden çalışmaları inceleyerek başladı. Karaloğlu, tarihi ve turistik açıdan önem arz eden ve tabiat parkı olması için çalışma yürütülen Yabanardı ile Şeyhandede şelaleleri arasında yapılan doğa yürüyüşüne katıldı. Çok sayıda doğa severin katılımıyla Yabanardı ile Şeyhandede şelaleleri arasındaki 4 kilometrelik parkurda yürüyen Karaloğlu, alanın Tabiat Parkı olması için çalışmalarda sona gelindiğini müjdeledi.

“Çermik’i tercihinden dolayı cezalandıranlar vardı”
İlçede yapımı tamamlanan 147 kilometrelik kırsal mahalle yollarının açılış töreninde konuşan Vali Karaloğlu, kırsal mahallelerde bin 200 kilometre asfalt hedefiyle yaptıkları çalışmaların devam ettiğini söyledi. Her ilçenin sorunlarını çözmek için yoğun çaba sarf ettiklerini belirten Karaloğlu, “Çermik’i tercihinden dolayı cezalandıranlar vardı. Ama biz birikmiş sorunlarını çözme adına bu sene en çok asfalt yaptığımız ilçelerin başında Çermik geliyor. Çermik bunu hak etti ama sadece burada yol yapmıyoruz. Hemşehrilerimiz, kaymakamımız, belediye başkanımız, muhtarlarımız tarafından bize aktarılan Çermik’in her sorunuyla yakından ilgileniyoruz” dedi.

“Diyarbakır’ın değerlerini gün yüzüne çıkarmak görevimiz”
Çermik’in saklı bir cennet olduğunu ifade eden Karaloğlu, bölgenin 40 senedir her türlü değerlerinin üzerinin örtüldüğü bir dönemin yaşandığını aktardı. Çermik’te bulunan şelalelerin Diyarbakır dahil hiçbir yerde tanınmadığını belirten Karaloğlu, Diyarbakır'ın değerlerini tekrar gün yüzüne çıkarmayı ve vatandaşların istifadesine sunmayı kendilerinin görevi olduğunu dile getirdi. Çermik’in tarihi, kültürel, inanç ve doğa turizmi açısından oldukça önemli olduğunu vurgulayan Karaloğlu, ilçeye yapılan yatırımlar sayesinde turizmden daha çok kazanç sağlayacağını ifade etti. Karaloğlu, Şeyhandede Türbesinde bulunan sahabe kabrinin de ayrıca türbeye dönüştürüleceğini belirtti.

Şeyhandede Şelalesi Milli Park oluyor
Yabanardı ve Şeyhandede şelalesi arasındaki vadinin tamamında Milli Park için çalışmaların tamamlandığını aktaran Karaloğlu, “Milli Parklar Bölge Müdürlüğü, teknik çalışmaları tamamlandı. Şu anda Tarım ve Orman Bakanımızın imzasına sunuldu. İnşallah önümüzdeki bir hafta 10 gün içerisinde Şeyhandede Tabiat Parkı ilan edilmiş olacak” diye konuştu.
Alınan kararla bölgeyi koruma altına aldıklarını belirten Karaloğlu, Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı çalışmalar sayesinde bölgeyi günübirlik ziyarete giden vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanacağını tesisler yapılacağını kaydetti.İlçenin turizmi açısından önemli olan Gelincik Dağı ve Sinek Çayı yolundaki köprünün maliyetinin hayırsever bir vatandaş tarafından karşılandığını aktaran Karaloğlu, bağlantı yollarının ise Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacağını ifade etti.

Kaplıcalara Millet Bahçesi müjdesi
Çermik kaplıcalar bölgesinde bulunan 2 otelin harabe olması nedeniyle yıkıldığını belirten Karaloğlu, Çermik Belediyesi ile kardeş belediye olan Samsun Büyükşehir Belediyesinin 40 dekar arazi üzerine Millet Bahçesi yapacağının müjdesini verdi. Sokak sağlıklaştırma ve belediye hizmet binasında çalışmaların devam ettiğini belirten Karaloğlu, Çermik Hastanesinin de yenileceğini dile getirdi. Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığınca çiftçilere makine desteklerinde bulunduklarını hatırlatan Karaloğlu, vatandaşın gelirinin arttırması için çaba sarf ettiklerini kaydetti.

Çermik’e bilgievi yapılacak
Sosyal Belediyeciliğe önem verdiklerini belirten Karaloğlu, Uyanış Gençlik faaliyetleri altında yürütülen çalışmalar kapsamında ilçede kullanılmayan yurdu onarıp gençlerin faydalanacağı bilgievine dönüştüreceklerini kaydetti.
Karaloğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ilçeye spor tesisleri yapmak için çalışmaların sürdüğünü söyledi. Tüm hizmetlerin Diyarbakır’ın daha iyi bir noktaya gelmesi için yapıldığını aktaran Karaloğlu; “24 saat Diyarbakır'ın emrindeyiz. 24 saat Çermik’in emrindeyiz. Hizmetlerimize durmadan devam edeceğiz. Bütün hedefimiz Diyarbakır'ın tamamını daha yaşanılabilir, yaşam kalitesi daha yukarı çıkmış kente dönüştürmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz” şeklinde konuştu.
Açılış töreninde AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Mehdi Eker, Çermik Kaymakamı Ramazan Polat, Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu de birer konuşma yaptı. Vali Karaloğlu’na, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehmet Mehdi Eker, Ebubekir Bal, AK Parti MKYK üyesi Suna Kepolu Ataman ve Alaattin Parlak, AK Parti İl Başkanı Mehmet Şerif Aydın, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayhan Kardan ve Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vali Karaloğlu: Diyarbakır artık terörle değil, doğal güzellikleriyle anılıyor
YEREL HABERLER Vali Karaloğlu: Diyarbakır artık terörle değil, doğal ...
Evlat nöbetindeki Fadile: Kendimi korumasaydım beni de kaçıracaklardı (2)
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki Fadile: Kendimi korumasaydım beni ...
Diyarbakır’da evlat nöbetine katılan anneden şok iddia Evlat nöbetine katılan Sabriye Aydın: “Oğlumu HDP’li İzmir Milletvekili Murat Çepni kandırıp dağa gönderdi” “Gençler sevgili bahanesiyle birbirleriyle tanıştırılıyorlar, ondan sonra kaybolup gidiyorlar”
YEREL HABERLER Diyarbakır’da evlat nöbetine katılan anneden şok ...
İzol'un kitapları film oluyor
YEREL HABERLER İzol'un kitapları film oluyor
Öğrenciler üretiyor, kamu kurumları kullanıyor
YEREL HABERLER Öğrenciler üretiyor, kamu kurumları kullanıyor
Kırık far ve tampon parçalarından yola çıkan jandarma, bir kişinin ölümüne neden olan sürücüyü yakaladı Ergani’de yolda yürüyen vatandaşa çarpıp ölümüne sebep olan kamyon sürücüsü yakalandı
YEREL HABERLER Kırık far ve tampon parçalarından yola çıkan ...
Yayaya çarpıp kaçan sürücü kırık far ve tampon parçalarından yakalandı
YEREL HABERLER Yayaya çarpıp kaçan sürücü kırık far ve tampon ...
Evlat nöbetindeki Fadile: Kendimi korumasaydım beni de kaçıracaklardı
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki Fadile: Kendimi korumasaydım beni ...
Diyarbakır’da amca yeğen arasındaki arazi kavgasında kan aktı: 1 ölü, 1 yaralı Arazi meselesi yüzünden 64 yaşındaki amca, 47 yaşındaki yeğenini silahla vurarak öldürdü
YEREL HABERLER Diyarbakır’da amca yeğen arasındaki arazi kavgasında ...
Anneler PKK'yı bitirmek için direniyor Yüreği yanık anne Güzide Demir, oğluna seslendi: “Senin hasretinden ölüyorum oğlum gel teslim ol”
YEREL HABERLER Anneler PKK'yı bitirmek için direniyor Yüreği yanık ...
Bağlar’daki okul yollarına kilitli parke taşı döşendi
YEREL HABERLER Bağlar’daki okul yollarına kilitli parke taşı döşendi
Diyarbakır'da amca yeğenlerini vurdu: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da amca yeğenlerini vurdu: 1 ölü, 1 yaralı
Kayapınarlı öğrencilerden Kaymakam Koç’a sevgi gösterisi
YEREL HABERLER Kayapınarlı öğrencilerden Kaymakam Koç’a sevgi ...
Yenişehir’de üretici ve muhtarlara destekleme eğitimi
YEREL HABERLER Yenişehir’de üretici ve muhtarlara destekleme eğitimi
Diyarbakır Valisi Karaloğlu'ndan hafta sonu mesaisi
YEREL HABERLER Diyarbakır Valisi Karaloğlu'ndan hafta sonu mesaisi
Diyarbakır'da silah kaçakçılığı operasyonunda 4 tutuklama
YEREL HABERLER Diyarbakır'da silah kaçakçılığı operasyonunda 4 ...
Diyarbakır'da silah kaçakçılarına operasyon: 4 kişi tutuklandı Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 7 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi
YEREL HABERLER Diyarbakır'da silah kaçakçılarına operasyon: 4 kişi ...
Akşener ve Türkkan hakkında suç duyurusu
YEREL HABERLER Akşener ve Türkkan hakkında suç duyurusu
Diyarbakır’da şehit aileleri derneğinden Akşener ve Türkkan hakkında suç duyurusu Türkiye Harp Malûlü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Diyarbakır Şube Başkanı Reşit Can: “Bu topraklarda ellerini kollarını sallayarak rahat dolaşıyorlar ise şehitlerin verdiği bedelin hatırınadır”
YEREL HABERLER Diyarbakır’da şehit aileleri derneğinden Akşener ve ...
Fenomen Benır’dan sürpriz proje
YEREL HABERLER Fenomen Benır’dan sürpriz proje
DİSKİ su depolarının bakım ve onarımını yapacak
YEREL HABERLER DİSKİ su depolarının bakım ve onarımını yapacak
Diyarbakır’da kadın kooperatifleri ürünleri sergisine yoğun ilgi
YEREL HABERLER Diyarbakır’da kadın kooperatifleri ürünleri sergisine ...
Medeniyetler şehrinde sanat karma sergisi
YEREL HABERLER Medeniyetler şehrinde sanat karma sergisi
PKK/KCK'nın şehir yapılanmasına operasyon: 18 gözaltı
YEREL HABERLER PKK/KCK'nın şehir yapılanmasına operasyon: 18 gözaltı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.