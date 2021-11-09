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Silvan Kaymakamı Öztürk, evlat nöbetindeki ailelerle bir araya geldi Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Murat Öztürk: "Diyarbakır anneleri Türkiye’de terörün etkisiz hale getirilmesi için tarih ve destan yazdılar”

İHA

Silvan Kaymakamı Öztürk, evlat nöbetindeki ailelerle bir araya geldi Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Murat Öztürk: "Diyarbakır anneleri Türkiye’de terörün etkisiz hale getirilmesi için tarih ve destan yazdılar”

Diyarbakır'ın Silvan İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Öztürk, HDP il binası önünde 799 gündür evlat nöbetinde olan ailelere destek ziyaretinde bulunarak, acılarını paylaşıp gül verdi. Burada açıklamada bulunan Kaymakam Öztürk, “Diyarbakır anneleri Türkiye’de terörün etkisiz hale getirilmesi konusunda dönüm noktası olmuştur. Tarih ve destan yazdılar burada. Bu şekilde terörü bertaraf edeceğiz” dedi.
Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin HDP Diyarbakır il binası önündeki evlat nöbeti 799'uncu gününde de sürerken, Silvan İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Öztürk, evlat nöbetindeki aileleri ziyaret etti. HDP il binası önünde aileler tarafından karşılanan Kaymakam Öztürk, burada ailelerle tek tek görüştükten sonra çadıra geçip anne ve babaların acılarını paylaşıp gül verdi. Ziyareti sırasından açıklamalarda bulunan Kaymakam Öztürk, Diyarbakır annelerini ziyaret etmek ve onların yanında olmak için burada olduklarını söyledi.

“Burada en büyük desteğimiz Diyarbakır anneleridir”
Diyarbakır anneleri Türkiye’de terörün etkisiz hale getirilmesi konusunda dönüm noktası olduğunu ifade eden Kaymakam Öztürk, “Bölgeyi tanımış oldum artık. Terör örgütünün en fazla zarar verdiği bölge halkıdır. Bölgenin kadınlarına ve gençlerine en büyük zarar terör örgütü vermiştir. Kendisine halkın vekili diyenlerin çocukları Paris’te ve Londra’da, görüyorsunuz halkın çocukları istismar edilmiş ve kandırılmış. Nereye gittikleri bile belli değil. Şuan akıbetleri hakkında bir çoğunun haberi yok. Terör örgütünün bölge halkına nasıl zarar verdiğini burada görüyoruz. Kesinlikle Diyarbakır anneleri Türkiye’de terörün etkisiz hale getirilmesi konusunda dönüm noktası olmuştur. Tarih ve destan yazdılar burada. Bu şekilde terörü bertaraf edeceğiz. Bundan sonra hiçbir gencin, kadının ve erkeğin dağa çıkmasına müsaade etmeyeceğiz. Burada en büyük desteğimiz Diyarbakır anneleridir. Katkı ve moral sağlayabilirsek ne mutlu bize” diye konuştu.
Yapılan açıklamanın ardından bir süre ailelerle görüşen Kaymakam Öztürk ve beraberindekiler daha sonra bölgeden ayrıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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