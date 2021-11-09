Diyarbakır’daki terör operasyonunda gözaltı sayısı 19’a yükseldi Hakkında yakalama kararı bulunan HDP’li eski belediye meclis üyesi Van’da gözaltına alındı Diyarbakır merkezli 4 ilde yapılan terör operasyonunda gözaltına alınanların sayısı 19’a yükseldi

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör soruşturması kapsamında, dün Diyarbakır, İzmir, Antalya ve Mardin illerinde 19 adrese eş zamanlı operasyon yapılmasıyla gözaltına alınan 18 kişinin emniyetteki sorgusu sürerken, hakkında yakalama kararı bulunan Sur Belediyesinde HDP’li eski meclis üyesi Ö.F. Van’da gözaltına alınarak Diyarbakır’a getirilmesiyle sayı 19’a çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü tarafından terör örgütü PKK’nın şehir yapılanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, aralarında HDP il yöneticilerinin de bulunduğu 19 kişi hakkında dün Diyarbakır, İzmir, Antalya ve Mardin'de eş zamanlı operasyon yaptı.



Polis Van’da buldu onu

Dün sabah şafak vakti birlikte 19 farklı adrese yapılan eş zamanlı operasyonda, 18 kişi gözaltına alınırken, 1 kişi ise evinde bulunamamıştı. Polis ekipleri yaptıkları araştırmada hakkında yakalama kararı bulunan HDP’li eski belediye meclis üyesi Ö.F. Van’da gözaltına alınarak Diyarbakır'a getirilmesiyle sayı 19’a çıktı.

Gözaltına alınan şüpheliler, sorgular Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünde sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.