Diyarbakır'da uyuşturucu tacirleri polisin hedefinde ‘Narko alan Diyarbakır’ projesinde 60 kişi tutuklandı

Diyarbakır polisi tarafından 21 Eylül tarihinde bin 200 polisin katılımıyla başlatılan ‘Narko Alan’ projesi kapsamında, Bağlar ilçesindeki uygulamalarda 60 kişi tutuklanırken, haklarında yakalama kararı bulunan 105 kişi de yakalanarak işleme tabi tutuldu.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipler, özellikle Bağlar İlçesinde okul önleri ve çevresindeki park ile ara sokaklarda uyuşturucu tacirlerine yönelik ilçeyi huzura kavuşturacak ‘Narko Alan’ projesi başlatmıştı.

Uygulamalarda şüpheli olarak durdurulan otomobiller, bazı kişiler ve alınan istihbaratlar doğrultusunda yapılan aramalarda 51 ruhsatsız tabanca, 4 av tüfeği ve 15 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Uygulamalarda 80 kişiye de uyuşturucu madde ticaretinden işlem yapıldı. 720 kişide uyuşturucu ele geçirilirdi.

Gece ve gündüz bin 200 polisin katılımıyla gerçekleşen uygulama Bağlar, Yenişehir, Sur ve Kayapınar ilçeleri başta olmak üzere 80 ayrı noktada yapıldı. Bağlar ilçesinde 60 kişi tutuklandı, haklarında yakalama kararı bulunan 105 kişi de yakalandı.

Yakalanan şahıslar haklarında yasal işlem gerçekleştiren polis ekipleri, uygulamalarına aralıksız devam ediyor.

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