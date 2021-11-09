Caddede tekme- tokat kavga kamerada

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Mehmet Mucahit CEYLAN/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesinde iki grup arasında çıkan, tekme ve yumruklu kavga cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yenişehir ilçesi Yaşar Kemal Caddesi'nde iki grup arasında kavga çıktı, taraflar birbirine yumruk ve tekmelerle saldırdı. Kavgada kaçmak isteyen bir kişi ise caddedeki mağazaya sığınana kadar darbelere maruz kaldı. Esnafın ayırmaya çalıştığı kavga, polisin araya girmesi ile son buldu.DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Mehmet Mucahit CEYLAN

2021-11-09 17:13:32



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