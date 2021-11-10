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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyarbakır’da 10 Kasım Atatürk'ü anma töreni

İHA

Diyarbakır’da 10 Kasım Atatürk'ü anma töreni

10 Kasım 1938’de hayata gözlerini yuman Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk için, Diyarbakır’da anma törenleri düzenlendi.
Yenişehir ilçesi Anıt Park'ta düzenlenen törene, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, 7. Kolordu Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan Çiloğlu, İl Emniyet Müdürü Dr. Hasan Aşkın, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, siyasi parti temsilcileri, askeri erkan, kamu kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.
Saat 09.05'de sirenlerin çalınmaya birlikte tüm Türkiye'de olduğu Diyarbakır’da da saygı duruşunda bulunuldu, bayraklar yarıya indirildi. Çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan tören, daha sonra Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Merkezi'nde devam etti.
Atatürk'ü anma programı, yapılan anma etkinlikleriyle son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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