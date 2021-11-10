DİSKİ su depoları arası iletim hattında oluşan arızaya giderdi

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, Bağcılar Mahallesinde bulunan 15 bin metreküplük depoya içme suyu sağlayan 1000’lik boruda oluşan arızaya müdahale etti.

DİSKİ Genel Müdürlüğü, vatandaşlara 7 gün 24 saat kaliteli, sağlıklı, çeşmeden içilebilir ve ucuz içme suyu temin etmek amacıyla kentte oluşan arızalara anında müdahale ediyor. Ekipler, Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesinde bulunan 15 bin metreküp kapasiteye sahip depoya su sağlayan Kayapınar ilçesi, Mezopotamya Caddesinden geçen binlik borularda oluşan arızayı onardı. DİSKİ, oluşan arızayı Bağcılar Mahallesinde su kesintisi yaşanmadan çözdü ve yapılan onarım çalışmasının ardından depolara yeniden içme suyu verilmeye başlandı.



Tutşi, onarım çalışmasını yerinde denetledi

DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, arıza sonrası Mezopotamya Caddesi üzerinde yürütülen onarım çalışmasını yerinde takip etti. Oluşan arızayla ilgili personelden bilgi alan Tutşi, çalışmada yer alarak kısa sürede arızayı gideren personele emeklerinden dolayı teşekkür etti.

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