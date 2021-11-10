MHP Diyarbakır İl Başkanlığı, şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu Kütüphanesine bilgisayar hediye etti

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Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, 2015'te Ege Üniversitesinde çıkan olaylarda terör yandaşları tarafından bıçaklanarak öldürülen Fırat Yılmaz Çakıroğlu adına 24 Şubat 2021 tarihinde açılan kütüphanede eksikler giderilmeye devam ediliyor. Bu kapsamda MHP Diyarbakır İl Başkanlığı, kütüphaneye bilgisayar desteğinde bulundu.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Diyarbakır İl Başkanlığı tarafından girişimlerde bulunarak ihtiyaç olan bilgisayarlar temin edilip kütüphane yetkililerine MHP İl Başkanı Cihan Kayaalp ve il yönetimi tarafından teslim edildi. Burada konuşan Başkan Kayaalp, "Sur ilçemizde bulunan Sur Hevsel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde ülkücü şehidimiz Fırat Yılmaz Çakıroğlu adına açtığımız kütüphaneye, ihtiyaç olan bilgisayarlar temin edilip kütüphanemizde teslim edildi. Emeği geçen herkese minnettarız. Nice Fıratlar yetişecektir inşallah" dedi.

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