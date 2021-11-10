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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Devegeçidi Piknik Alanında yenileme çalışmaları sürüyor

İHA

Devegeçidi Piknik Alanında yenileme çalışmaları sürüyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, ailelerin çocuklarıyla birlikte keyifli vakit geçirmesine olanak sağlayan Devegeçidi Piknik Alanında başlattığı yenileme çalışmaları devam ediyor.
Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakırlıların aileleriyle birlikte doğa ile iç içe vakit geçirmek amacıyla kullandıkları sosyal tesislerinde yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı bu kapsamda 161 dönüm alan üzerine kurulu Devegeçidi Piknik Alanında bakım ve yenileme çalışması gerçekleştiriyor. Ekipler, bir yandan bölge coğrafyasına uygun yeni bitki ve ağaçları toprakla buluştururken öte yandan mesire alanına yeni sosyal donatılar kazandırıyor. Altyapı çalışmalarının sürdüğü alanda, piknik ve çocuk oyun alanları, seyir terasları, yürüyüş yolları oluşturulacak. Alana piknik için gelen vatandaşın ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kafe, restorant, büfe, tuvalet, mescit ve 360 araç kapasiteli otopark inşa edilecek.
Gençler ve sporseverlerin faydalanacağı 1500 metrekarelik paintball oyun sahası, okçuluk ve atıcılık alanı, basketbol sahası kurulacak. Piknik alanında ayrıca 5 bin 500 metrekarelik izcilik kampı ile kamping alanı, bungalov evleri yapılacak.

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