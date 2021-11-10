Bağlar Belediyesi güneşli havayı fırsata çevirdi

Diyarbakır'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak havalar nedeni ile Bağlar Belediyesinin asfalt sezonu da uzadı.

İlçeye bağlı 5 Nisan Mahallesi 865. Sokak sıcak asfaltlama ile ulaşıma elverişli hale getiren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Bağcılar Mahallesi'nde de 1216. Sokakta asfalt serimine başladı. AK Partili Bağlar Belediyesi, hava şartlarının mevsim normallerinin aksine elverişli olmasını fırsat bilerek geçtiğimiz yıllarda bu dönemde sona eren asfalt sezonunu uzattı. 5 Nisan Mahallesi'nde 865. Sokak'ta gerçekleştirilen çalışmalar tamamlanarak sokak trafiğe açıldı. Bağcılar Mahallesi'nde ise Buğday Pazarına giden güzergah olan 1216. Sokak'ın asfaltlanmasına başlandı.

Vatandaşların hizmet talebini kayıtsız ve şartsız olarak yerine getirdiklerini anlatan Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, "Hava şartları elverişli oldukça bu hizmeti sonuna kadar sürdürmeye kararlıyız. Bizim için milletimizin talebi emirdir" dedi.

2021 yılı içerisinde nisanekim ayları arasındaki 7 ayda ilçe merkezinde 7 bin 500 ton sıcak asfaltlama yapan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri 5 bin 158 ton da alt temel asfalt malzemesi serimi yaparak cadde ve sokakları yeniledi.

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