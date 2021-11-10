Diyarbakır’da feci kaza: 6 yaralı Kavşaktan bir anda karayoluna çıkan otomobil kazaya neden oldu

Diyarbakır’da hafif ticari araç, karayolunda seyir halinde bulunan bir başka araçla çarpıştı Kazada 2’si ağır 6 kişi yaralandı.

Kaza, Diyarbakır Şanlıurfa karayolu 20. kilometresinde bulunan Pirinçlik mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şanlıurfa istikametinde seyir halinde bulunan Barış Ş. yönetimindeki 34 EDY 860 plakalı Ford Tourneo marka araç, Pirinçlik mevkiine geldiği sırada kavşakta aniden karayoluna çıkan sürücünün ismi öğrenilemeyen 34 LZ 4204 plakalı Volkswagen Caddy marka hafif ticari araca çarptı.

Yaşanan kaza sırasından her iki otomobilde biri yola diğeri ise orta şeridin üzerine çıkarak dururken, kazayı gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada aralarında kadın ve çocukların olduğu 6 kişi yaralanırken, yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.



2 kişinin durumu ağır

Yaralılar 1’i kadın 2 kişinin durumu ağır olduğu öğrenilirken, yaşanan olayla ilgili bilgi veren araç sürücüsü Barış Ş., Şanlıurfa istikametinden Diyarbakır’a doğru seyir halinde olduğunu ve bir anda kontrolsüz bir şekilde kavşakta önünde otomobil çıkınca kaza yaşandığını söyledi.

Her iki araç kullanılmaz hale gelirken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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