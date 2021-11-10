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Diyarbakır'da iki araç dönel kavşakta çarpıştı: 6 kişi yaralandı

DHA

Diyarbakır'da iki araç dönel kavşakta çarpıştı: 6 kişi yaralandı


Mehmet Mucahit CEYLAN/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIRŞanlıurfa karayolunda seyir halindeki hafif ticari araç, dönel kavşaktan çıkan otomobille çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan 6 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu 20'nci kilometrede meydana geldi. Şanlıurfa'dan Diyarbakır istikametine seyir halinde olan Barış Şahin yönetimindeki 34 EDY 860 plakalı hafif ticari araç, dönel kavşaktan kontrolsüz çıkan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 LZ 4204 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç refüje çıkarak işaret direklerine çaprak durdu. Kazada her iki araçta bulunun 6 kişi yaralandı. 
Yoldan geçen sürücülerin haber vermesi üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevkedildi. Sağlık ekipleri, kazada yaralanan biri kadın 6 kişiye yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye götürdü. Kentteki değişik hastanelere götürülen yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.  DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Mehmet Mucahit CEYLAN
2021-11-10 21:07:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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