Silvan’a bağlı 19 kırsal mahallenin su sorunu çözülüyor

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, çalışmaları devam eden Silvan Eskiköy Grup İçme Suyu Projesi’ni tamamlandığında 19 mahallenin içme suyu sorununu çözecek.

DİSKİ Genel Müdürlüğü, kent merkezi, ilçeler ve kırsal mahallere çeşmeden içilebilir kaliteli, sağlıklı ve ucuz içme suyu temin etmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. DİSKİ, Silvan’ın 19 kırsal mahallesine içme suyu temin edeceği Eskiköy Grup İçme Suyu Projesi’nde çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, proje kapsamında 897 metre 160 terfi, 5 bin 140 metre 160 isale hattı ve 200 metreküplük gömme su deposu inşa edecek. Ekipler, çalışmalarda terfi ve isale hatlarının yüzde 70’ini, su deposunun ise yüzde 80’nini tamamladı. Nüfus planı baz alınarak yapılan çalışmada ekipler, kırsal mahallelere içme suyunu geçici olarak sondaj kuyuları vasıtasıyla sağlıyor. 19 kırsal mahallenin içme suyu sorununu çözecek olan proje 05 Mayıs 2022’de tamamlanıp vatandaşların hizmetine sunulacak.

DİSKİ Genel Müdürlüğü, Silvan ilçesine bağlı Yeşerdi Mahallesi’nde 2 bin 470 metre uzunluğunda sürdürdüğü şebeke hattının yüzde 90’nını tamamladı.

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