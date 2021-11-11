Dicle ilçesinde Milli Ağaçlandırma Günü etkinliği

Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Kocaalan Mahallesinde bulunan muhtarlık irtibat bürosu ve taziye evi alanında toplu fidan dikimi gerçekleşti.

Fidan dikimi etkinliğine Dicle Kaymakamı Kadir Yurdagül, Dicle Belediye Başkanı Felat Aygören, İlçe Emniyet Amiri Derya Karabıyık, İlçe Jandarma Komutanı Osman Öztürk, Dicle Orman İşletme Şefi Hamza Bayaroğulları, çok sayıda öğretmen, öğrenci ve orman işletme şefliği personeli katıldı. Öğrenciler, milli ağaçlandırma gününde kendilerine verilen fidanları, etkinliğe katılanlarla birlikte dikti. Dicle Orman İşletme Şefi Hamza Bayaroğulları, öğrencilere fidan dikimi hakkında bilgiler verdi. Dicle Orman İşletme Şefi Hamza Bayaroğulları, “Dicle Orman İşletme şefliği olarak, ilçeye bağlı Kocaalan Mahallesinde bulunan taziyeevi ve muhtarlık irtibat bürosunun bahçesine 250 adet değişik türlerde çam fidanını protokol üyelerimiz, öğretmen ve öğrencilerin de katılımıyla toplu halde diktik” dedi.

Dicle Belediyesi ise fidan dikilen alanın belirlenmesi ve temizlenmesi konusunda yardımcı olarak etkinliğe destek verdi.

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